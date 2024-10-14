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Posted 14 октября, 02:56

Published 14 октября, 02:56

Modified 14 октября, 02:58

Updated 14 октября, 02:58

Полиция и Росгвардия выйдут на митинг во Владивостоке

Полиция и Росгвардия выйдут на митинг во Владивостоке

14 октября 2024, 02:56
Фото: 1MI
Сюжет
Школьники
Во Владивостоке, крупнейшем городе Приморского края, готовится масштабное мероприятие в честь павших защитников правопорядка. 15 октября улицы города наполнятся людьми в форме, отдающими дань уважения коллегам.

Центром митинга Памяти сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебного долга станет территория у храма Святого Игоря Черниговского. Здесь, у мемориала погибшим воинам правопорядка, развернется основное действо. Ровно в 10:30 начнется церемония, объединяющая представителей разных поколений и профессий.

Ожидается, что в шествии примут участие не только действующие сотрудники полиции и Росгвардии, но и ветераны, курсанты, а также простые горожане. Особую атмосферу создаст присутствие семей тех, кто отдал жизнь на службе.

Программа дня включает в себя не только торжественный марш, но и богослужение, а также возложение цветов. Организаторы подчеркивают открытость мероприятия для всех желающих.

Это ежегодное событие служит живым напоминанием о цене, которую порой приходится платить за безопасность общества. Оно объединяет людей разных возрастов и профессий в едином порыве почтить память героев.

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