Полиция и Росгвардия выйдут на митинг во Владивостоке

Posted 14 октября, 02:56
Published 14 октября, 02:56
Modified 14 октября, 02:58
Updated 14 октября, 02:58
Центром митинга Памяти сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебного долга станет территория у храма Святого Игоря Черниговского. Здесь, у мемориала погибшим воинам правопорядка, развернется основное действо. Ровно в 10:30 начнется церемония, объединяющая представителей разных поколений и профессий.
Ожидается, что в шествии примут участие не только действующие сотрудники полиции и Росгвардии, но и ветераны, курсанты, а также простые горожане. Особую атмосферу создаст присутствие семей тех, кто отдал жизнь на службе.
Программа дня включает в себя не только торжественный марш, но и богослужение, а также возложение цветов. Организаторы подчеркивают открытость мероприятия для всех желающих.
Это ежегодное событие служит живым напоминанием о цене, которую порой приходится платить за безопасность общества. Оно объединяет людей разных возрастов и профессий в едином порыве почтить память героев.