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Posted 14 октября, 04:23

Published 14 октября, 04:23

Modified 14 октября, 04:25

Updated 14 октября, 04:25

Таксист без водительского удостоверения работал в Приморском крае

Рисковал пассажирами: таксист с уникальными автоправами ездил по Приморью

14 октября 2024, 04:23
Фото: Изображение Midjourney

Таксист без водительского удостоверения работал в Приморском крае

Сюжет
Пожар
Таксист на протяжении долгого времени трудился в сфере услуг, пока инспекторы не обнаружили, что извозчик опыта на дорогах поднабрался, а вот настоящими правами не обзавелся.

Мужчина без водительского удостоверения несколько месяцев работал таксистом, сообщает объединенная пресс-служба региональной судебной системы. Приморец трудился в сфере услуг до тех пор, пока его не остановили сотрудники ГАИ, которые обнаружили, что автоправа у извозчика поддельные, — напечатаны на принтере.

В суде обвиняемый не раскаялся, а заявил, что прошел обучение в столичной автошколе, пока был в командировке. Однако в Москве он не учился и удостоверение не получал.

«Мужчине за совершенное преступление по ч.3 ст. 327 УК РФ назначено наказание в виде 9 месяцев ограничения свободы», — сообщили в telegram-канале пресс-службы.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что мужчина решил помочь приятелю с растопкой печи и устроил пожар в Новоникольске. Доброжелательность обернулось уничтожением двух жилищ в трехквартирном доме.

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