Рисковал пассажирами: таксист с уникальными автоправами ездил по Приморью

Posted 14 октября, 04:23
Published 14 октября, 04:23
Modified 14 октября, 04:25
Updated 14 октября, 04:25
Мужчина без водительского удостоверения несколько месяцев работал таксистом, сообщает объединенная пресс-служба региональной судебной системы. Приморец трудился в сфере услуг до тех пор, пока его не остановили сотрудники ГАИ, которые обнаружили, что автоправа у извозчика поддельные, — напечатаны на принтере.
В суде обвиняемый не раскаялся, а заявил, что прошел обучение в столичной автошколе, пока был в командировке. Однако в Москве он не учился и удостоверение не получал.
«Мужчине за совершенное преступление по ч.3 ст. 327 УК РФ назначено наказание в виде 9 месяцев ограничения свободы», — сообщили в telegram-канале пресс-службы.
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