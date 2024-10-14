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Posted 14 октября, 00:51

Published 14 октября, 00:51

Modified 14 октября, 00:53

Updated 14 октября, 00:53

Самая яркая комета за 13 лет пролетела над Приморьем — фото

Самая яркая комета за 13 лет пролетела над Приморьем — фото

14 октября 2024, 00:51
Фото: 1MI
Сюжет
Астрономия
Жители Приморья стали свидетелями захватывающего небесного спектакля: 12 октября над регионом пронеслась комета C/2023 A3 (Цзыцзиньшань-ATLAS). Местному астрофотографу Илье Палиенко удалось увековечить это редкое явление.

Эта космическая странница, состоящая из ледяного ядра и пылевого шлейфа, привлекла внимание астрономов своей необычайной яркостью. По оценкам специалистов, C/2023 A3 стала самым ярким кометным объектом за последние 13 лет, затмив даже нашумевшую комету NEOWISE 2020 года.

Путь кометы к земным наблюдателям был долгим. Впервые её обнаружили 9 января 2023 года в китайской обсерватории Цзыцзиньшань, а спустя полтора месяца независимо подтвердили с помощью телескопа ATLAS в Южной Африке. Астрономы сразу отметили её потенциал стать «большой» кометой из-за высокой яркости.

12 октября C/2023 A3 достигла перигея — ближайшей к Земле точки своей орбиты. В этот вечер счастливчики могли наблюдать её невооруженным глазом над западным горизонтом вскоре после заката. Комета поразила не только своим блеском, но и впечатляющим хвостом, протянувшимся на небе более чем на 40 лунных дисков.

Для жителей Северного полушария ближайшие две-три недели станут золотым временем наблюдений за этим небесным гостем. Однако с каждым днём комета будет тускнеть, удаляясь от Солнца и Земли. К концу октября для её поиска уже потребуется оптика — бинокль или телескоп.

Визит C/2023 A3 поистине уникален. Следующий раз она появится в окрестностях Земли лишь через 80 660 лет — именно столько времени занимает её полный оборот вокруг Солнца. Это делает нынешнее появление кометы поистине историческим событием, которое астрономы и любители звёздного неба стремятся не пропустить. Увидеть её возвращение смогут только наши далекие потомки.

#Новости#Дальний Восток#Фотография#Приморский край#Астрономия#Приморье#Пространство#Небо#Комета
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