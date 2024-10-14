Самая яркая комета за 13 лет пролетела над Приморьем — фото

Визит C/2023 A3 поистине уникален. Следующий раз она появится в окрестностях Земли лишь через 80 660 лет — именно столько времени занимает её полный оборот вокруг Солнца. Это делает нынешнее появление кометы поистине историческим событием, которое астрономы и любители звёздного неба стремятся не пропустить. Увидеть её возвращение смогут только наши далекие потомки.