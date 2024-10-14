Сasus belli: рядом с Приморским краем вот-вот вспыхнет военный конфликт?

«Если опять нарушит воздушное пространство нашей Республики беспилотник Республики Корея с антиреспубликанскими политическими агитационными макулатурами, то мы независимо от его характеристики примем мощные контрмеры», — говорится в заявлении, которое транслирует ЦТАК. По сути, ещё один беспилотник, направленный в сторону Пхеньяна, может быть расценен последним как casus belli (формальный повод для объявления и начала войны. — прим.ред.) и стать причиной для начала военных действий, недвусмысленно намекнули в КНДР.