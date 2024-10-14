Сasus belli: рядом с Приморским краем вот-вот вспыхнет военный конфликт?

Posted 14 октября, 00:08
Published 14 октября, 00:08
Modified 14 октября, 00:10
Updated 14 октября, 00:10
ЦТАК — со ссылкой на представителя минобороны КНДР — сообщает, что причиной очередного конфликта и обострения между Северной Кореей и Республикой Кореей стали беспилотники. Уже в третий раз КНДР фиксирует запуски беспилотников с агитационными листовками со стороны Южной Кореи в направлении Пхеньяна.
«Если опять нарушит воздушное пространство нашей Республики беспилотник Республики Корея с антиреспубликанскими политическими агитационными макулатурами, то мы независимо от его характеристики примем мощные контрмеры», — говорится в заявлении, которое транслирует ЦТАК. По сути, ещё один беспилотник, направленный в сторону Пхеньяна, может быть расценен последним как casus belli (формальный повод для объявления и начала войны. — прим.ред.) и стать причиной для начала военных действий, недвусмысленно намекнули в КНДР.
В стране — соседке Приморского края — восемь артиллерийских бригад, полностью вооруженных по штатам военного времени, приведены в ожидательную готовность к стрельбе. «Нанесение удара по определенным объектам врага» возможно «сразу же после подтверждения повторной провокации», цитирует слова представителя минобороны страны ЦТАК.
В Южной Корее отрицают, что военные этой страны каким-либо образом причастны к отправке беспилотников на территорию КНДР.
Жители Приморского края, граничащего с КНДР, с беспокойством наблюдают за ростом напряжённости в отношениях двух Корей.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как мирно сотрудничают КНДР и Россия.