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Posted 14 октября, 00:08

Published 14 октября, 00:08

Modified 14 октября, 00:10

Updated 14 октября, 00:10

Рядом с Приморским краем начнётся боевой конфликт между КНДР и Южной Кореей?

Сasus belli: рядом с Приморским краем вот-вот вспыхнет военный конфликт?

14 октября 2024, 00:08

Рядом с Приморским краем начнётся боевой конфликт между КНДР и Южной Кореей?

Сюжет
КНДР
Войска Корейской Народно-Демократической Республики приведены в полную боевую готовность — на границе Северной и Южной Кореи снова неспокойно.

ЦТАК — со ссылкой на представителя минобороны КНДР — сообщает, что причиной очередного конфликта и обострения между Северной Кореей и Республикой Кореей стали беспилотники. Уже в третий раз КНДР фиксирует запуски беспилотников с агитационными листовками со стороны Южной Кореи в направлении Пхеньяна.

«Если опять нарушит воздушное пространство нашей Республики беспилотник Республики Корея с антиреспубликанскими политическими агитационными макулатурами, то мы независимо от его характеристики примем мощные контрмеры», — говорится в заявлении, которое транслирует ЦТАК. По сути, ещё один беспилотник, направленный в сторону Пхеньяна, может быть расценен последним как casus belli (формальный повод для объявления и начала войны. — прим.ред.) и стать причиной для начала военных действий, недвусмысленно намекнули в КНДР.

В стране — соседке Приморского края — восемь артиллерийских бригад, полностью вооруженных по штатам военного времени, приведены в ожидательную готовность к стрельбе. «Нанесение удара по определенным объектам врага» возможно «сразу же после подтверждения повторной провокации», цитирует слова представителя минобороны страны ЦТАК.

В Южной Корее отрицают, что военные этой страны каким-либо образом причастны к отправке беспилотников на территорию КНДР.

Жители Приморского края, граничащего с КНДР, с беспокойством наблюдают за ростом напряжённости в отношениях двух Корей.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как мирно сотрудничают КНДР и Россия.

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#Новости#КНДР#Приморский край#Северная Корея#Происшествия#Инцидент
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