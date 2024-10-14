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Posted 14 октября, 06:26

Published 14 октября, 06:26

Modified 14 октября, 06:28

Updated 14 октября, 06:28

Человека, который может стать угрозой, ищут в Приморском крае

Силовики разыскивают опасного незнакомца в Приморье — официальные подробности

14 октября 2024, 06:26
Фото: 1MI

Человека, который может стать угрозой, ищут в Приморском крае

Мужчину с подозрительным предметом ищут в Находке. Данного человека могли видеть около детских учреждений.

В пресс-службе полиции сообщили о том, что в Находке горожанка сообщила о мужчине, у которого в руках замечен предмет, схожий с гранатой.

Правоохранители прибыли во Врангель на улицу Бабкина, где, предположительно, видели подозрительного человека.

«Устанавливается личность мужчины и его местонахождение», — отметили в МВД.

Стоит отметить, что в новых медиа появилась информация о том, что в детских чатах распространяется весть про неизвестного с похожим предметом около школы и детской поликлиники.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что разборки автомобилистов обернулись пальбой по машинам во Владивостоке.

Автомобильный конфликт обернулся стрельбой во Владивостоке
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#Новости#Находка#Владивосток#Приморский край#Происшествия
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