Силовики разыскивают опасного незнакомца в Приморье — официальные подробности

Posted 14 октября, 06:26
Published 14 октября, 06:26
Modified 14 октября, 06:28
Updated 14 октября, 06:28
В пресс-службе полиции сообщили о том, что в Находке горожанка сообщила о мужчине, у которого в руках замечен предмет, схожий с гранатой.
Правоохранители прибыли во Врангель на улицу Бабкина, где, предположительно, видели подозрительного человека.
«Устанавливается личность мужчины и его местонахождение», — отметили в МВД.
Стоит отметить, что в новых медиа появилась информация о том, что в детских чатах распространяется весть про неизвестного с похожим предметом около школы и детской поликлиники.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что разборки автомобилистов обернулись пальбой по машинам во Владивостоке.