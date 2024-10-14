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Posted 14 октября, 03:49

Published 14 октября, 03:49

Modified 14 октября, 03:51

Updated 14 октября, 03:51

Мужчина устроил пожар в трехквартирном доме в Приморском крае

Сжёг 2/3 дома: доброжелательный гость с бензином лишил крова две семьи в Приморье

14 октября 2024, 03:49
Фото: 1MI

Мужчина устроил пожар в трехквартирном доме в Приморском крае

Сюжет
Пожар
В Уссурийском районе приморец пришел в гости и решил помочь хозяину дома. Но что-то пошло не так и мужчина сжёг большую часть крова.

В Новоникольске произошел пожар из-за того, что мужчина разжигал печь бензином, сообщает пресс-служба прокуратуры. Приморец пришел в гости и решил растопить печь с помощью горючей жидкости.

В результате происшествия пламя охватило два жилища в трехквартирном доме. Ущерб составил около 2 000 000 рублей.

На поджигателя возбудили уголовное дело: уничтожение и повреждение чужого имущества в крупном размере, совершенное путем неосторожного обращения с огнем.

«Уголовное дело направлено мировому судье для рассмотрения по существу», — отметили в telegram-канале ведомства.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, мощный пожар попал в объектив жителя Владивостока. Клубы черного дыма поднялись в небо около Артема.

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