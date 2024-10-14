Сжёг 2/3 дома: доброжелательный гость с бензином лишил крова две семьи в Приморье

Posted 14 октября, 03:49
Published 14 октября, 03:49
Modified 14 октября, 03:51
Updated 14 октября, 03:51
В Новоникольске произошел пожар из-за того, что мужчина разжигал печь бензином, сообщает пресс-служба прокуратуры. Приморец пришел в гости и решил растопить печь с помощью горючей жидкости.
В результате происшествия пламя охватило два жилища в трехквартирном доме. Ущерб составил около 2 000 000 рублей.
На поджигателя возбудили уголовное дело: уничтожение и повреждение чужого имущества в крупном размере, совершенное путем неосторожного обращения с огнем.
«Уголовное дело направлено мировому судье для рассмотрения по существу», — отметили в telegram-канале ведомства.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, мощный пожар попал в объектив жителя Владивостока. Клубы черного дыма поднялись в небо около Артема.