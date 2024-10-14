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Posted 14 октября, 01:09

Published 14 октября, 01:09

Modified 14 октября, 01:13

Updated 14 октября, 01:13

В Приморье при пожаре в приюте для животных погибли три собаки

Трагедия в Приморье: пожар в приюте для животных унес жизни собак

14 октября 2024, 01:09
Фото: 1MI

В Приморье при пожаре в приюте для животных погибли три собаки

Сюжет
Пожар
В ночь на 13 октября 2024 года в приюте для бездомных животных «Друг» в поселке Лучегорск произошел пожар. В результате происшествия погибли три собаки.

Согласно информации, предоставленной прокуратурой Пожарского района, площадь пожара составила около 60 квадратных метров. В настоящее время сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы МЧС совместно с полицией проводят доследственную проверку по факту случившегося.

Прокуратура района взяла под контроль установление причин пожара и результаты проверок. Это решение было принято с целью обеспечения тщательного расследования инцидента и предотвращения подобных трагедий в будущем.

Благотворительный фонд «Друг» известен своей деятельностью по оказанию помощи бездомным животным в регионе. Пожар в приюте стал серьезным ударом для волонтеров и сотрудников организации, которые ежедневно заботятся о брошенных животных.

Местные жители и зоозащитники выражают глубокую обеспокоенность случившимся и надеются на скорейшее выяснение обстоятельств пожара.

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