Трагедия в Приморье: пожар в приюте для животных унес жизни собак

Posted 14 октября, 01:09
Published 14 октября, 01:09
Modified 14 октября, 01:13
Updated 14 октября, 01:13
Согласно информации, предоставленной прокуратурой Пожарского района, площадь пожара составила около 60 квадратных метров. В настоящее время сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы МЧС совместно с полицией проводят доследственную проверку по факту случившегося.
Прокуратура района взяла под контроль установление причин пожара и результаты проверок. Это решение было принято с целью обеспечения тщательного расследования инцидента и предотвращения подобных трагедий в будущем.
Благотворительный фонд «Друг» известен своей деятельностью по оказанию помощи бездомным животным в регионе. Пожар в приюте стал серьезным ударом для волонтеров и сотрудников организации, которые ежедневно заботятся о брошенных животных.
Местные жители и зоозащитники выражают глубокую обеспокоенность случившимся и надеются на скорейшее выяснение обстоятельств пожара.