В Сахалинской области для переселенцев из аварийного жилья построили два дома

Две новенькие пятиэтажки появились в селе Костромском Холмского района Сахалинской области (в состав которой, напомним, входят и Курильские острова). Они были построены в рамках областной программы переселения из аварийного жилья. Сюда — в квартиры, где есть вся отделка по принципу «под ключ» (есть входные и межкомнатные двери, на стенах — симпатичные обои, на полу — современный линолеум, установлена сантехника, бойлер и кухонная плита), готовятся переехать 74 семьи. Ключи от нового жилья они уже получили — в торжественной обстановке. Отметим, что жилье в рамках программы переселения жители области получают бесплатно.