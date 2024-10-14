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Posted 14 октября, 05:42

Published 14 октября, 05:42

Modified 14 октября, 05:44

Updated 14 октября, 05:44

74 семьи в Сахалинской области получили ключи от новых квартир

В Сахалинской области для переселенцев из аварийного жилья построили два дома

14 октября 2024, 05:42
Фото: sakhalin.gov.ru

74 семьи в Сахалинской области получили ключи от новых квартир

Сюжет
Строительство
Сахалинская область активно выполняет программу переселения из аварийного жилья. В Холмском районе ключи от новых квартир получили 74 семьи.

Две новенькие пятиэтажки появились в селе Костромском Холмского района Сахалинской области (в состав которой, напомним, входят и Курильские острова). Они были построены в рамках областной программы переселения из аварийного жилья. Сюда — в квартиры, где есть вся отделка по принципу «под ключ» (есть входные и межкомнатные двери, на стенах — симпатичные обои, на полу — современный линолеум, установлена сантехника, бойлер и кухонная плита), готовятся переехать 74 семьи. Ключи от нового жилья они уже получили — в торжественной обстановке. Отметим, что жилье в рамках программы переселения жители области получают бесплатно.

Ещё раз отметим — квартиры полностью готовы и оборудованы всем необходимым, запускай кошку, переноси мебель и живи счастливо, дорогой новосёл! Строители, как и полагается, привели в полный порядок и благоустроили прилегающую к домам территорию: здесь есть и новехонькая яркая детская площадка, и зона отдыха со скамейками для всех желающих. Вокруг высажены деревья и кустарники. Дороги заасфальтированы.

— Переселение граждан из аварийного жилья — одна из приоритетных задач. По поручению губернатора Валерия Лимаренко мы планомерно и бесперебойно решаем эту задачу. Мы первыми завершили прошлую программу переселения и в лидерах по реализации текущей. В Холмском районе планируем переселить более 480 семей в этом году. А всего в Сахалинской области в 2024 году новое жилье получат более 6,8 тысячи семей, — прокомментировал министр строительства Сахалинской области Алексей Колеватых.

Новосёлы по достоинству оценили полученное от государства жильё. Жительница села Костромское Наталья Яковлева отметила: квартира светлая, с продуманной планировкой, уютная.

— Большое спасибо хотим сказать Валерию Лимаренко за то, что наша жилищная проблема решена и за то, что аварийные дома расселяют повсюду в области, — сказала Наталья.

В этом году в Холмском районе будут сданы в эксплуатацию еще четыре многоквартирных дома: в портовом городе, а также в селах Правда и Яблочное. В Костромском продолжается строительство третьей пятиэтажки, сюда новосёлы из аварийного жилья въедут в 2025 году.

#Новости#Россия#Строительство#Строительство жилья#Сахалин
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