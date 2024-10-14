«Я думал, самолет упал»: мощный пожар разгорелся в Приморье — фото

Posted 14 октября, 00:06
Published 14 октября, 00:06
Modified 14 октября, 00:12
Updated 14 октября, 00:12
Черный дым поднялся в небо около Артема в Приморском крае. Происшествие запечатлели в пригороде муниципалитета. Очевидец сначала предположил, что пожар мог вспыхнуть после падения самолета. Ведь неподалеку находится аэропорт Владивосток.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что воздушное судно заметили на приморской трассе. Самолет передвигался не самостоятельно, а «упал на хвост» тягачу и с ветерком проехался по дорогам региона.