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Posted 14 октября, 00:06

Published 14 октября, 00:06

Modified 14 октября, 00:12

Updated 14 октября, 00:12

Эпичный пожар около Владивостока попал на камеру в Приморском крае

«Я думал, самолет упал»: мощный пожар разгорелся в Приморье — фото

14 октября 2024, 00:06
Фото: vostokmedia.com

Эпичный пожар около Владивостока попал на камеру в Приморском крае

Сюжет
Пожар
В объектив очевидца попали клубы дыма, которые растянулись недалеко от Владивостока. Свидетель инцидента испугался, подумав, что пламя могло вспыхнуть после крушения авиалайнера. Ведь рядом находится аэропорт.

Черный дым поднялся в небо около Артема в Приморском крае. Происшествие запечатлели в пригороде муниципалитета. Очевидец сначала предположил, что пожар мог вспыхнуть после падения самолета. Ведь неподалеку находится аэропорт Владивосток.

Фото: vostokmedia.com

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что воздушное судно заметили на приморской трассе. Самолет передвигался не самостоятельно, а «упал на хвост» тягачу и с ветерком проехался по дорогам региона.

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