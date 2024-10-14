Заморозки ударят по Приморью: синоптики предупреждают о резких холодах

Posted 14 октября, 02:18
Published 14 октября, 02:18
Modified 14 октября, 02:20
Updated 14 октября, 02:20
Приморский край ожидает неделя контрастов и погодных сюрпризов. Начало недели встретит жителей относительно теплой погодой с дождями и усилением южного ветра. Температура воздуха будет держаться в комфортном диапазоне: ночью от +7 до +15°C, днем от +15 до +22°C. Однако уже во вторник во второй половине дня ситуация кардинально изменится: холодная воздушная масса вытеснит теплый атмосферный фронт, что приведет к резкому понижению температуры.
Середина недели ознаменуется приходом антициклона, который принесет ясную погоду, но и значительное похолодание. Ночные температуры опустятся до отрицательных значений, варьируясь от -1 до -8°C во внутренних районах края. На побережье будет несколько теплее: от +1 до +7°C. Пик похолодания придется на 16 октября, когда дневная температура не превысит отметку в +9…+15°C.
Заморозки особенно ощутимо проявят себя в горных районах Приморья. Здесь в ночные часы температура может опуститься до -1…-6°C, что создаст риск для сельскохозяйственных культур и потребует особой осторожности от автомобилистов.
К концу рабочей недели погода вновь преподнесет сюрприз. Приближающийся к южному побережью циклон начнет влиять на погоду уже в пятницу. Ожидается усиление южного ветра и возвращение дождей. Дневные температуры поднимутся до +12…+18°C, создавая резкий контраст с холодными днями середины недели.
Владивосток также не останется в стороне от погодных перипетий. Начало недели в столице Приморья будет облачным и дождливым, с температурами от +12 до +19°C. Однако уже к середине недели город ощутит похолодание: ночные температуры опустятся до +3…+5°C, а дневные не превысят +9…+11°C. В четверг ожидается небольшое потепление, но пятница вновь принесет холодную и ветреную погоду с возможными осадками.
Метеорологи подчеркивают важность внимательного отношения к прогнозам погоды в этот период. Резкие перепады температур и внезапные заморозки могут застать врасплох неподготовленных жителей. Рекомендуется тщательно подбирать одежду, соответствующую погодным условиям, и быть готовыми к быстрой смене погоды.
Такие погодные колебания типичны для осеннего периода в Приморье, но их интенсивность в этом году особенно заметна. Жителям края стоит проявлять бдительность и заботиться о своем здоровье в условиях нестабильной погоды.