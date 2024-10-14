Заморозки ударят по Приморью: синоптики предупреждают о резких холодах

Владивосток также не останется в стороне от погодных перипетий. Начало недели в столице Приморья будет облачным и дождливым, с температурами от +12 до +19°C. Однако уже к середине недели город ощутит похолодание: ночные температуры опустятся до +3…+5°C, а дневные не превысят +9…+11°C. В четверг ожидается небольшое потепление, но пятница вновь принесет холодную и ветреную погоду с возможными осадками.