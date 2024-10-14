vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 14 октября, 02:18

Published 14 октября, 02:18

Modified 14 октября, 02:20

Updated 14 октября, 02:20

Заморозки ударят по Приморью: синоптики предупреждают о резких холодах

Заморозки ударят по Приморью: синоптики предупреждают о резких холодах

14 октября 2024, 02:18
Фото: 1MI
Сюжет
Погода
Примгидромет сообщает о приближении заморозков и значительных колебаниях температуры в Приморье. Жителям края следует готовиться к резким переменам погоды в ближайшие дни.

Приморский край ожидает неделя контрастов и погодных сюрпризов. Начало недели встретит жителей относительно теплой погодой с дождями и усилением южного ветра. Температура воздуха будет держаться в комфортном диапазоне: ночью от +7 до +15°C, днем от +15 до +22°C. Однако уже во вторник во второй половине дня ситуация кардинально изменится: холодная воздушная масса вытеснит теплый атмосферный фронт, что приведет к резкому понижению температуры.

Середина недели ознаменуется приходом антициклона, который принесет ясную погоду, но и значительное похолодание. Ночные температуры опустятся до отрицательных значений, варьируясь от -1 до -8°C во внутренних районах края. На побережье будет несколько теплее: от +1 до +7°C. Пик похолодания придется на 16 октября, когда дневная температура не превысит отметку в +9…+15°C.

Заморозки особенно ощутимо проявят себя в горных районах Приморья. Здесь в ночные часы температура может опуститься до -1…-6°C, что создаст риск для сельскохозяйственных культур и потребует особой осторожности от автомобилистов.

К концу рабочей недели погода вновь преподнесет сюрприз. Приближающийся к южному побережью циклон начнет влиять на погоду уже в пятницу. Ожидается усиление южного ветра и возвращение дождей. Дневные температуры поднимутся до +12…+18°C, создавая резкий контраст с холодными днями середины недели.

Владивосток также не останется в стороне от погодных перипетий. Начало недели в столице Приморья будет облачным и дождливым, с температурами от +12 до +19°C. Однако уже к середине недели город ощутит похолодание: ночные температуры опустятся до +3…+5°C, а дневные не превысят +9…+11°C. В четверг ожидается небольшое потепление, но пятница вновь принесет холодную и ветреную погоду с возможными осадками.

Метеорологи подчеркивают важность внимательного отношения к прогнозам погоды в этот период. Резкие перепады температур и внезапные заморозки могут застать врасплох неподготовленных жителей. Рекомендуется тщательно подбирать одежду, соответствующую погодным условиям, и быть готовыми к быстрой смене погоды.

Такие погодные колебания типичны для осеннего периода в Приморье, но их интенсивность в этом году особенно заметна. Жителям края стоит проявлять бдительность и заботиться о своем здоровье в условиях нестабильной погоды.

Читайте также:
«Может пойти первый снег»: какой будет погода в октябре 2024 в ПриморьеОктябрь встретит приморцев дождями и похолоданиемОсень «с двух ног» врывается в Приморье — циклон и холод ударят по краю
#Новости#Погода#Безопасность#Дождь#Тепло#Температура#Холод#Климат#Заморозки#Ветер#Приморский край#Синоптики#Одежда#Приморье#Осень#Неделя#Метеорологи
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика