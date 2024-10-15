Четверть века назад вернулся из небытия: важный юбилей отмечает символ Владивостока

Напомним, здание собрания приказчиков (место для культурного досуга тех, кого сегодня назвали бы менеджерами) открылось во Владивостоке в 1908 году, а имя великого русского поэта получило в 1909-м. Здесь располагался Дворец культуры моряков (до 1988 года), а затем здание постепенно ветшало и ему грозила печальная участь: просто стать никому не нужным и исчезнуть с карты Владивостока. В судьбу уникального объекта, памятника истории и архитектуры, вмешался тогдашний ректор ДВГТУ Геннадий Турмов. Реставрация и реконструкция здания завершилась в октябре 1999 года и с тех пор Пушкинский театр — настоящий очаг культуры.