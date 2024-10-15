Четверть века назад вернулся из небытия: важный юбилей отмечает символ Владивостока

Posted 15 октября, 07:03
Published 15 октября, 07:03
Modified 15 октября, 07:05
Updated 15 октября, 07:05
Напомним, здание собрания приказчиков (место для культурного досуга тех, кого сегодня назвали бы менеджерами) открылось во Владивостоке в 1908 году, а имя великого русского поэта получило в 1909-м. Здесь располагался Дворец культуры моряков (до 1988 года), а затем здание постепенно ветшало и ему грозила печальная участь: просто стать никому не нужным и исчезнуть с карты Владивостока. В судьбу уникального объекта, памятника истории и архитектуры, вмешался тогдашний ректор ДВГТУ Геннадий Турмов. Реставрация и реконструкция здания завершилась в октябре 1999 года и с тех пор Пушкинский театр — настоящий очаг культуры.
— В субботу, 19 октября, мы всех приглашаем на праздничную программу в честь 25-летия реставрации театра, — рассказал директор Пушкинского театра Александр Вовненко. — Будет интересно и познавательно! Символично, что после десятилетия запустения, восстановленный театр вновь распахнул свои двери, став подарком горожанам, именно во Всероссийский день лицеиста 19 октября 1999 года. Как и в конце XIX века, театр был создан благодаря частной инициативе, активной гражданской позиции и личным пожертвованиям.
Начнётся все с проекта для детей — спектакля «Сказка о рыбаке и рыбке» (6+), начало в 10 часов. В 11 часов от здания театра стартует пешая экскурсия «Университетский Владивосток» (12+). В полдень состоится лекция-экскурсия «Пушкинский театр: мифы, легенды и быль» (12+). Также экскурсия и лекция пройдут ещё и в 15 и 16 часов соответственно.
А в 17 часов состоится праздничный концерт Духового оркестра Тихоокеанского флота (12+).
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