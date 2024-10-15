vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 15 октября, 07:03

Published 15 октября, 07:03

Modified 15 октября, 07:05

Updated 15 октября, 07:05

Пушкинский театр во Владивостоке отмечает 25-летие реставрации

Четверть века назад вернулся из небытия: важный юбилей отмечает символ Владивостока

15 октября 2024, 07:03
Фото: vostokmedia.com

Пушкинский театр во Владивостоке отмечает 25-летие реставрации

Сюжет
Юбилей
Пушкинский театр, старейшее учреждение культуры — если уж быть совсем точным, то одно из первых в нашем городе — Владивостока в 2024 году отмечает важный юбилей. Четверть века назад, в октябре 1999 года, здание театра открылось после сложного процесса реставрации и реконструкции.

Напомним, здание собрания приказчиков (место для культурного досуга тех, кого сегодня назвали бы менеджерами) открылось во Владивостоке в 1908 году, а имя великого русского поэта получило в 1909-м. Здесь располагался Дворец культуры моряков (до 1988 года), а затем здание постепенно ветшало и ему грозила печальная участь: просто стать никому не нужным и исчезнуть с карты Владивостока. В судьбу уникального объекта, памятника истории и архитектуры, вмешался тогдашний ректор ДВГТУ Геннадий Турмов. Реставрация и реконструкция здания завершилась в октябре 1999 года и с тех пор Пушкинский театр — настоящий очаг культуры.

— В субботу, 19 октября, мы всех приглашаем на праздничную программу в честь 25-летия реставрации театра, — рассказал директор Пушкинского театра Александр Вовненко. — Будет интересно и познавательно! Символично, что после десятилетия запустения, восстановленный театр вновь распахнул свои двери, став подарком горожанам, именно во Всероссийский день лицеиста 19 октября 1999 года. Как и в конце XIX века, театр был создан благодаря частной инициативе, активной гражданской позиции и личным пожертвованиям.

Начнётся все с проекта для детей — спектакля «Сказка о рыбаке и рыбке» (6+), начало в 10 часов. В 11 часов от здания театра стартует пешая экскурсия «Университетский Владивосток» (12+). В полдень состоится лекция-экскурсия «Пушкинский театр: мифы, легенды и быль» (12+). Также экскурсия и лекция пройдут ещё и в 15 и 16 часов соответственно.

А в 17 часов состоится праздничный концерт Духового оркестра Тихоокеанского флота (12+).

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о пяти интереснейших фактах из жизни Пушкинского театра.

«Карты, книги, два стола»: пять фактов о Пушкинском театре Владивостока
Узнать подробнее
#Новости#Владивосток#Юбилей#Пушкинский театр#Приморский край
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика