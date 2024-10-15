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Posted 15 октября, 08:39

Published 15 октября, 08:39

Modified 15 октября, 08:41

Updated 15 октября, 08:41

Демешин поручил ускорить процедуры предоставления земельных участков льготникам

Демешин поручил ускорить процедуры предоставления земельных участков льготникам

15 октября 2024, 08:39
Фото: Правительство Хабаровского края
Вопрос о регулировании земельных отношений в Хабаровском крае обсудили на очередном заседании президиума правительства региона. При этом особое внимание было уделено бесплатному предоставлению земли участникам СВО, многодетным гражданам, обладателям «Дальневосточного гектара».

Министр имущества Хабаровского края Никита Матвеев доложил, что в регионе земельные участки предоставляются участникам СВО, удостоенным звания Героя или награжденным орденами РФ, а также семьям погибших бойцов. С начала реализации краевого закона этим категориям граждан предоставлено 40 земельных участков.

Родителям, имеющим трех и более детей, с 2011 бесплатно в собственность года предоставлено свыше 12 тысяч земельных участков. В настоящее время на учете состоит 7,3 тысячи многодетных семей, желающих получить землю. С 1 января 2025 года по принятому недавно краевому закону они смогут получить взамен земельного участка социальную выплату в размере 100 тысяч рублей.

— Для данных целей в региональном бюджете планируется предусматривать ежегодно 100 миллионов рублей, что позволит обеспечить 1 000 многодетных семей в год, — рассказал глава профильного министерства.

Основная проблема при предоставлении наделов участникам СВО и многодетным семьям — нехватка участков, обеспеченных инфраструктурой. Муниципалитеты могут получать субсидию на строительство дорог и линий электропередач к землям, выданным многодетным, по госпрограмме края «Развитие жилищного строительства в Хабаровском крае». Однако они неактивно пользуются этой возможностью.

— Огромное количество жалоб по земле без инфраструктуры. Совершенно очевидно, что эти проблемы, особенно на территориях, приближенных к уже имеющимся крупным инфраструктурным сетям, муниципалитеты должны разрешать, — заявил губернатор Дмитрий Демешин.

Губернатор добавил, что в крае разрабатывается закон, который повысит сознательность чиновников. Он предусматривает привлечение должностных лиц органов местного самоуправления к ответственности за затягивание процессов предоставления муниципалитетами земельных участков.

— И давайте более активно использовать этот механизм. Совершенно однозначно — не удовлетворен гражданин, не должен быть доволен чиновник. Он должен быть привлечен к ответственности, — отметил Дмитрий Демешин.

С начала реализации в регионе программы «Дальневосточный гектар» в безвозмездное пользование передано 14114 участков, из которых 3881 уже оформлен в собственность. Наделы обеспечиваются инфраструктурой в рамках плана социального развития центров экономического роста края за счет федерального и краевого бюджетов. Три из пяти территорий уже обеспечены дорогами и электричеством.

Дмитрий Демешин призвал уделять особое внимание заявкам участников СВО и членов их семей. В адрес главы региона поступают жалобы жителей на затянутость сроков при рассмотрении заявок.

Также губернатор поставил задачу ускорить подготовку цифровых ортофотопланов территорий, которые облегчат процедуру оформления земельных участков для граждан и бизнеса. По словам министра имущества края Никиты Матвеева, в этом году завершается работа по описанию границ населенных пунктов, территориальных зон, границ между субъектами. Также до конца года будет завершена подготовка ортофотопланов формата 1:2000. В следующем году будет начата работа по подготовке ортофотопланов формата 1:10000.

— Нам нужно, чтобы наши люди, особенно бизнес, понимали, как работать с интерактивными публичными картами. Ваша задача — к 1 января следующего года ее не просто внедрить, а спроецировать на общество. Осведомленность населения о ней необходимо существенно увеличивать, — подчеркнул губернатор.

Ещё одна задача, стоящая перед профильным министерством, — сокращение сроков представления земельных участков.

По итогам заседания Дмитрий Демешин также поручил подготовить анализ по вопросу эффективности существующих механизмов вовлечения в оборот земельных участков всех видов собственности.

— Это должны быть механизмы комплексного развития территорий или масштабных инвестиционных проектов, которые мы будем публично предъявлять людям. Чтоб люди понимали, почему государство предоставляет крупный земельный участок без конкурентных процедур, и что инвестор дает в ответ государству. Какие социальные учреждения и с какой мерой достаточности строит для наших граждан, — заключил губернатор.

Напомним, что Дмитрий Демешин с первых дней своей работы в качестве врио губернатора Хабаровского края неоднократно заявлял, что одна из главных его задач на этом посту — защита интересов жителей края и восстановление нарушенных прав людей.

#Хабаровский край
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