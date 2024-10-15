Демешин поручил ускорить процедуры предоставления земельных участков льготникам

Posted 15 октября, 08:39
Published 15 октября, 08:39
Modified 15 октября, 08:41
Updated 15 октября, 08:41
Министр имущества Хабаровского края Никита Матвеев доложил, что в регионе земельные участки предоставляются участникам СВО, удостоенным звания Героя или награжденным орденами РФ, а также семьям погибших бойцов. С начала реализации краевого закона этим категориям граждан предоставлено 40 земельных участков.
Родителям, имеющим трех и более детей, с 2011 бесплатно в собственность года предоставлено свыше 12 тысяч земельных участков. В настоящее время на учете состоит 7,3 тысячи многодетных семей, желающих получить землю. С 1 января 2025 года по принятому недавно краевому закону они смогут получить взамен земельного участка социальную выплату в размере 100 тысяч рублей.
— Для данных целей в региональном бюджете планируется предусматривать ежегодно 100 миллионов рублей, что позволит обеспечить 1 000 многодетных семей в год, — рассказал глава профильного министерства.
Основная проблема при предоставлении наделов участникам СВО и многодетным семьям — нехватка участков, обеспеченных инфраструктурой. Муниципалитеты могут получать субсидию на строительство дорог и линий электропередач к землям, выданным многодетным, по госпрограмме края «Развитие жилищного строительства в Хабаровском крае». Однако они неактивно пользуются этой возможностью.
— Огромное количество жалоб по земле без инфраструктуры. Совершенно очевидно, что эти проблемы, особенно на территориях, приближенных к уже имеющимся крупным инфраструктурным сетям, муниципалитеты должны разрешать, — заявил губернатор Дмитрий Демешин.
Губернатор добавил, что в крае разрабатывается закон, который повысит сознательность чиновников. Он предусматривает привлечение должностных лиц органов местного самоуправления к ответственности за затягивание процессов предоставления муниципалитетами земельных участков.
— И давайте более активно использовать этот механизм. Совершенно однозначно — не удовлетворен гражданин, не должен быть доволен чиновник. Он должен быть привлечен к ответственности, — отметил Дмитрий Демешин.
С начала реализации в регионе программы «Дальневосточный гектар» в безвозмездное пользование передано 14114 участков, из которых 3881 уже оформлен в собственность. Наделы обеспечиваются инфраструктурой в рамках плана социального развития центров экономического роста края за счет федерального и краевого бюджетов. Три из пяти территорий уже обеспечены дорогами и электричеством.
Дмитрий Демешин призвал уделять особое внимание заявкам участников СВО и членов их семей. В адрес главы региона поступают жалобы жителей на затянутость сроков при рассмотрении заявок.
Также губернатор поставил задачу ускорить подготовку цифровых ортофотопланов территорий, которые облегчат процедуру оформления земельных участков для граждан и бизнеса. По словам министра имущества края Никиты Матвеева, в этом году завершается работа по описанию границ населенных пунктов, территориальных зон, границ между субъектами. Также до конца года будет завершена подготовка ортофотопланов формата 1:2000. В следующем году будет начата работа по подготовке ортофотопланов формата 1:10000.
— Нам нужно, чтобы наши люди, особенно бизнес, понимали, как работать с интерактивными публичными картами. Ваша задача — к 1 января следующего года ее не просто внедрить, а спроецировать на общество. Осведомленность населения о ней необходимо существенно увеличивать, — подчеркнул губернатор.
Ещё одна задача, стоящая перед профильным министерством, — сокращение сроков представления земельных участков.
По итогам заседания Дмитрий Демешин также поручил подготовить анализ по вопросу эффективности существующих механизмов вовлечения в оборот земельных участков всех видов собственности.
— Это должны быть механизмы комплексного развития территорий или масштабных инвестиционных проектов, которые мы будем публично предъявлять людям. Чтоб люди понимали, почему государство предоставляет крупный земельный участок без конкурентных процедур, и что инвестор дает в ответ государству. Какие социальные учреждения и с какой мерой достаточности строит для наших граждан, — заключил губернатор.
Напомним, что Дмитрий Демешин с первых дней своей работы в качестве врио губернатора Хабаровского края неоднократно заявлял, что одна из главных его задач на этом посту — защита интересов жителей края и восстановление нарушенных прав людей.