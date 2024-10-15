Демешин поручил ускорить процедуры предоставления земельных участков льготникам

Также губернатор поставил задачу ускорить подготовку цифровых ортофотопланов территорий, которые облегчат процедуру оформления земельных участков для граждан и бизнеса. По словам министра имущества края Никиты Матвеева, в этом году завершается работа по описанию границ населенных пунктов, территориальных зон, границ между субъектами. Также до конца года будет завершена подготовка ортофотопланов формата 1:2000. В следующем году будет начата работа по подготовке ортофотопланов формата 1:10000.