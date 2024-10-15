Дима Билан спешит на помощь: истощённый леопард обрёл друга

Posted 15 октября, 00:32
Published 15 октября, 00:32
Modified 15 октября, 00:34
Updated 15 октября, 00:34
Напомним, несколько дней назад автолюбители в Уссурийском городском округе сняли на видео дальневосточного леопарда, бредущего вдоль трассы.
Судя по внешнему виду животного, уникальная пятнистая кошка плохо себя чувствует: шерсть у него свалявшаяся, сам леопард заметно и нездорово худощав. Вероятнее всего, он не может самостоятельно охотиться.
Посмотрев видео, специалисты нацпарка приняли решение: редкого зверя нужно спасать и для начала — изъять из дикой природы. Начались поиски.
Певец Дима Билан, кстати, являющийся участником программы «Хранители леопарда» и опекающий леопарда, которому он дал кличку Виктор, узнал о проблеме.
— Артист принял решение оказать заповеднику помощь в поиске больного животного и передал в нацпарк квадрокоптер, — рассказали в пресс-службе «Земли леопарда». — Покупку и передачу квадрокоптера команда Димы Билана организовала оперативно, в кратчайшие сроки — аппарат уже доставлен в Приморье.
По словам специалистов нацпарка, дрон, который оборудован к тому же тепловизором, позволит более эффективно искать леопарда, особенно ночью. Шансы найти животное живым и вовремя оказать помощь значительно повысились.
Отметим, что поиски леопарда в частности и в целом оперативная полевая работа с дикими животными с помощью квадрокоптера будет проведена впервые в истории «Земли леопарда».
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, как был обнаружен истощённый леопард.