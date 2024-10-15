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Posted 15 октября, 00:32

Published 15 октября, 00:32

Modified 15 октября, 00:34

Updated 15 октября, 00:34

Певец Дима Билан передал в нацпарк в Приморский край квадрокоптер

Дима Билан спешит на помощь: истощённый леопард обрёл друга

15 октября 2024, 00:32
Фото: amurleo_land

Певец Дима Билан передал в нацпарк в Приморский край квадрокоптер

Сюжет
Нацпарк "Земля леопарда"
История истощённого леопарда, который вышел на дорогу к людям под Уссурийском, тронула сердце известного певца Димы Билана. Он передал в нацпарк «Земля леопарда» квадрокоптер, который облегчит поиски больного животного.

Напомним, несколько дней назад автолюбители в Уссурийском городском округе сняли на видео дальневосточного леопарда, бредущего вдоль трассы.

Судя по внешнему виду животного, уникальная пятнистая кошка плохо себя чувствует: шерсть у него свалявшаяся, сам леопард заметно и нездорово худощав. Вероятнее всего, он не может самостоятельно охотиться.

Посмотрев видео, специалисты нацпарка приняли решение: редкого зверя нужно спасать и для начала — изъять из дикой природы. Начались поиски.

Певец Дима Билан, кстати, являющийся участником программы «Хранители леопарда» и опекающий леопарда, которому он дал кличку Виктор, узнал о проблеме.

— Артист принял решение оказать заповеднику помощь в поиске больного животного и передал в нацпарк квадрокоптер, — рассказали в пресс-службе «Земли леопарда». — Покупку и передачу квадрокоптера команда Димы Билана организовала оперативно, в кратчайшие сроки — аппарат уже доставлен в Приморье.

По словам специалистов нацпарка, дрон, который оборудован к тому же тепловизором, позволит более эффективно искать леопарда, особенно ночью. Шансы найти животное живым и вовремя оказать помощь значительно повысились.

Отметим, что поиски леопарда в частности и в целом оперативная полевая работа с дикими животными с помощью квадрокоптера будет проведена впервые в истории «Земли леопарда».

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, как был обнаружен истощённый леопард.

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#Новости#Приморский край#Нацпарк "Земля леопарда"#Леопарды#Живая природа
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