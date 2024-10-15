Картина дня в Приморье: помощь от Билана, загоревшееся авто и надвигающийся снегопад

Posted 15 октября, 11:01
Published 15 октября, 11:01
Modified 15 октября, 11:01
Updated 15 октября, 11:01
Помощь от Билана
История истощённого леопарда, который вышел на дорогу к людям под Уссурийском, тронула сердце известного певца Димы Билана. Он передал в нацпарк «Земля леопарда» квадрокоптер, который облегчит поиски больного животного.
Загоревшееся авто
Автомобиль девушки загорелся на улице Гоголя во Владивостоке. Машина вспыхнула прямо во время движения.
Надвигающийся снегопад
Первые снежинки вот-вот порадуют жителей некоторых районов Приморского края. Погода постепенно переходит в новую стадию — ожидание Нового года.