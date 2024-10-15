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Posted 15 октября, 11:01

Published 15 октября, 11:01

Modified 15 октября, 11:01

Updated 15 октября, 11:01

Картина дня в Приморье: помощь от Билана, загоревшееся авто и надвигающийся снегопад

Картина дня в Приморье: помощь от Билана, загоревшееся авто и надвигающийся снегопад

15 октября 2024, 11:01
Фото: vostokmedia.com
Сюжет
Картина дня
Самые интересные события вторника — в обзоре «Восток-Медиа»

Помощь от Билана

История истощённого леопарда, который вышел на дорогу к людям под Уссурийском, тронула сердце известного певца Димы Билана. Он передал в нацпарк «Земля леопарда» квадрокоптер, который облегчит поиски больного животного.

Дима Билан спешит на помощь: истощённый леопард обрёл друга
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Загоревшееся авто

Автомобиль девушки загорелся на улице Гоголя во Владивостоке. Машина вспыхнула прямо во время движения.

Машина вспыхнула прямо на ходу практически в самом центре Владивостока — видео
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Надвигающийся снегопад

Первые снежинки вот-вот порадуют жителей некоторых районов Приморского края. Погода постепенно переходит в новую стадию — ожидание Нового года.

Ждем первый снег: жуткий холод и сильные ветра надвигаются на Приморье
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#Новости#Общество#Картина дня#Приморский край#Итоги
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