Константин Люльчев подписал договор с НПО «ЭЛСИБ» о двух турбогенераторах

Posted 15 октября, 08:01
Published 15 октября, 08:01
Modified 15 октября, 08:01
Updated 15 октября, 08:01
Председатель совета директоров ПАО «ТГК-14» Константин Люльчев и генеральный директор НПО «ЭЛСИБ» Дмитрий Безмельницын подписали документы в ходе делового визита. Суммарная мощность двух новых генераторов — 200 МВт.
Один турбогенератор мощностью 90 мегаватт предназначается для нового блока Улан-Удэнской ТЭЦ-2, строительство которого реализуется по условиям федерального конкурса КОМ НГО (конкурентный отбор мощности новых генерирующих объектов) с государственным софинансированием. Второй турбогенератор мощностью 110 мегаватт предназначен для замены выработавшего свой ресурс оборудования на блоке № 5 Читинской ТЭЦ-1. В июле предприятие завершило изготовление аналогичного турбогенератора, который будет отгружен на станцию до конца года. Испытания оборудования в присутствии представителя заказчика успешно прошли на предприятии 22 июля. Всего же за период сотрудничества с «ТГК-14» ЭЛСИБ поставил для теплоэлектростанций компании 7 турбогенераторов суммарной мощностью 630 МВт, из них шесть заняли своё место на Читинской ТЭЦ-1, и один работает на Улан-Удэнской ТЭЦ-1.
Напомним, по итогам федерального конкурса по строительству новых энергомощностей (КОМ НГО) «ТГК-14» была выбрана победителем по проекту строительства энергоблока на Улан-Удэнской ТЭЦ-2. Новый объект должен быть готов к концу 2028 года, но руководство «ТГК-14» предполагает, что это произойдёт быстрее.
Кроме того, по итогам федерального конкурса по программе модернизации мощностей (КОММод) «ТГК-14» производит реконструкцию турбин и котлов на Читинской ТЭЦ-1 в Забайкальском крае. Стоимость модернизации составляет около 5 миллиардов рублей. Запланированная дата ввода в эксплуатацию — 31 декабря 2029 года.