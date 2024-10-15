Константин Люльчев подписал договор с НПО «ЭЛСИБ» о двух турбогенераторах

Один турбогенератор мощностью 90 мегаватт предназначается для нового блока Улан-Удэнской ТЭЦ-2, строительство которого реализуется по условиям федерального конкурса КОМ НГО (конкурентный отбор мощности новых генерирующих объектов) с государственным софинансированием. Второй турбогенератор мощностью 110 мегаватт предназначен для замены выработавшего свой ресурс оборудования на блоке № 5 Читинской ТЭЦ-1. В июле предприятие завершило изготовление аналогичного турбогенератора, который будет отгружен на станцию до конца года. Испытания оборудования в присутствии представителя заказчика успешно прошли на предприятии 22 июля. Всего же за период сотрудничества с «ТГК-14» ЭЛСИБ поставил для теплоэлектростанций компании 7 турбогенераторов суммарной мощностью 630 МВт, из них шесть заняли своё место на Читинской ТЭЦ-1, и один работает на Улан-Удэнской ТЭЦ-1.