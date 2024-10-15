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Posted 15 октября, 06:32

Published 15 октября, 06:32

Modified 15 октября, 06:34

Updated 15 октября, 06:34

В Артёме в Приморском крае обсуждают облик гостевого маршрута

Миссию и символы Артёма обсудят в администрации города

15 октября 2024, 06:32
Фото: vostokmedia.com

В Артёме в Приморском крае обсуждают облик гостевого маршрута

Сюжет
Благоустройство
В администрации Артёмовского городского округа состоится важный разговор. Собравшиеся обсудят, как в перспективе будет выглядеть гостевой маршрут города шахтёров и авиаторов.

В пресс-службе администрации АГО сообщили: в 14.30 в пятницу, 18 октября, здесь состоится круглый стол «Сделано в Артёме» (18+). На встречу приглашены деловые круги города, в том числе те представители малого бизнеса, которые трудятся в сфере дизайна, производства вывесок, малых архитектурных форм, уличного освещения, элементов благоустройства и нестационарных объектов.

Особый гость мероприятия — Павел Шугуров, дизайнер, скульптор, имеющий огромный опыт работы по изменению городской среды, — обсудит с собравшимися внешний облик гостевого маршрута.

Павел Шугуров много лет трудился в должности главного художника администрации Владивостока, был начальником отдела архитектуры и дизайна. Он автор множества росписей и арт-объектов во Владивостоке, в том числе всем памятных проектов «Обитатели Миллионки», «Обитатели Спортивки», «Миллионка» и других. С его легкой руки рядом со зданием администрации Владивостока появилась выставка малых архитектурных форм, которая не просто знакомит горожан с теми объектами, которые могут быть выставлены на улицах города, но и проверяет их на прочность, ведь на скамейках можно сидеть, а на качелях — качаться.

Во время круглого стола состоится дискуссия, на которой будут затронуты такие важные для создания внешнего облика Артёма вопросы, как идентичность города, его формальные и неформальные символы, структура, миссия.

— Также речь пойдёт о том, какие технологии местных производителей могут быть использованы при благоустройстве города и как вообще дизайн-бизнес Артёма может поучаствовать в этом, — сообщили в пресс-службе. — Собравшиеся обсудят возможность проведения выставки МАФов местного производства. Выработанные тезисы лягут в основу концепции по улучшению внешнего облика Артёма.

На круглый стол приглашаются художественные мастерские и городские художники; рекламные мастерские; производители или поставщики уличной мебели, МАФов; производители и поставщики уличного освещения; девелоперы; изготовители бытовок, киосков, ларьков.

Место проведения — администрация Артёмовского городского округа (ул. Кирова, 48, 2 этаж. конференц-зал). Записаться можно по телефону 8(42337)3-19-41.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как идёт строительство Центра культурного развития в АГО.

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#Новости#Общество#Артём#Благоустройство#Приморский край
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