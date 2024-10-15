Миссию и символы Артёма обсудят в администрации города

Павел Шугуров много лет трудился в должности главного художника администрации Владивостока, был начальником отдела архитектуры и дизайна. Он автор множества росписей и арт-объектов во Владивостоке, в том числе всем памятных проектов «Обитатели Миллионки», «Обитатели Спортивки», «Миллионка» и других. С его легкой руки рядом со зданием администрации Владивостока появилась выставка малых архитектурных форм, которая не просто знакомит горожан с теми объектами, которые могут быть выставлены на улицах города, но и проверяет их на прочность, ведь на скамейках можно сидеть, а на качелях — качаться.