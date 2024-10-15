Миссию и символы Артёма обсудят в администрации города

Posted 15 октября, 06:32
Published 15 октября, 06:32
Modified 15 октября, 06:34
Updated 15 октября, 06:34
В пресс-службе администрации АГО сообщили: в 14.30 в пятницу, 18 октября, здесь состоится круглый стол «Сделано в Артёме» (18+). На встречу приглашены деловые круги города, в том числе те представители малого бизнеса, которые трудятся в сфере дизайна, производства вывесок, малых архитектурных форм, уличного освещения, элементов благоустройства и нестационарных объектов.
Особый гость мероприятия — Павел Шугуров, дизайнер, скульптор, имеющий огромный опыт работы по изменению городской среды, — обсудит с собравшимися внешний облик гостевого маршрута.
Павел Шугуров много лет трудился в должности главного художника администрации Владивостока, был начальником отдела архитектуры и дизайна. Он автор множества росписей и арт-объектов во Владивостоке, в том числе всем памятных проектов «Обитатели Миллионки», «Обитатели Спортивки», «Миллионка» и других. С его легкой руки рядом со зданием администрации Владивостока появилась выставка малых архитектурных форм, которая не просто знакомит горожан с теми объектами, которые могут быть выставлены на улицах города, но и проверяет их на прочность, ведь на скамейках можно сидеть, а на качелях — качаться.
Во время круглого стола состоится дискуссия, на которой будут затронуты такие важные для создания внешнего облика Артёма вопросы, как идентичность города, его формальные и неформальные символы, структура, миссия.
— Также речь пойдёт о том, какие технологии местных производителей могут быть использованы при благоустройстве города и как вообще дизайн-бизнес Артёма может поучаствовать в этом, — сообщили в пресс-службе. — Собравшиеся обсудят возможность проведения выставки МАФов местного производства. Выработанные тезисы лягут в основу концепции по улучшению внешнего облика Артёма.
На круглый стол приглашаются художественные мастерские и городские художники; рекламные мастерские; производители или поставщики уличной мебели, МАФов; производители и поставщики уличного освещения; девелоперы; изготовители бытовок, киосков, ларьков.
Место проведения — администрация Артёмовского городского округа (ул. Кирова, 48, 2 этаж. конференц-зал). Записаться можно по телефону 8(42337)3-19-41.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как идёт строительство Центра культурного развития в АГО.