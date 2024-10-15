Новая пешеходная зона появилась в Лесном квартале Владивостока

Posted 15 октября, 06:47
Published 15 октября, 06:47
Modified 15 октября, 06:49
Updated 15 октября, 06:49
В пресс-службе администрации Владивостока рассказали: во всех районах города — по заказу мэрии — идут работы по благоустройству. В том числе они были проведены в так называемом Лесном квартале — большом микрорайоне, что рядом с «тысячекоечной» больницей.
— Здесь в районе дома № 57ф на улице Русской провели дорожные работы, в частности — благоустроили проезд и создали новую пешеходную зону. Сейчас компания-подрядчик наводит порядок и готовится к сдаче выполненных работ, — рассказали в пресс-службе.
Особо в управлении дорог администрации Владивостока отметили следующее: работы шли с опережением графика, сроки окончания были назначены на последние дни второго месяца осени. Но в результате уже сегодня жители дома по улице Русской, 57ф радуются новому свежему асфальту и тому факту, что теперь они идут домой не по проезжей части, а по новому тротуару.
Также дорожные службы работают на Сахалинской, 15 и Нейбута, 11 — 15, а подрядчики занимаются приведением в порядок дорог на Патрокле, на перекрёстке Русская — проспект 100-летия Владивостока, улицах Беговая, Иртышская, Сафонова и других.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, где еще в городе почти закончены дорожные работы.