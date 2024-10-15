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Posted 15 октября, 06:47

Published 15 октября, 06:47

Modified 15 октября, 06:49

Updated 15 октября, 06:49

Во Владивостоке продолжаются работы по асфальтированию межквартальных дорог

Новая пешеходная зона появилась в Лесном квартале Владивостока

15 октября 2024, 06:47
Фото: vlc.ru

Во Владивостоке продолжаются работы по асфальтированию межквартальных дорог

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Наш Город
Активные работы по благоустройству, в том числе — по проведению ремонта межквартальных проездов — ведутся во Владивостоке. Погодные условия это позволяют.

В пресс-службе администрации Владивостока рассказали: во всех районах города — по заказу мэрии — идут работы по благоустройству. В том числе они были проведены в так называемом Лесном квартале — большом микрорайоне, что рядом с «тысячекоечной» больницей.

— Здесь в районе дома № 57ф на улице Русской провели дорожные работы, в частности — благоустроили проезд и создали новую пешеходную зону. Сейчас компания-подрядчик наводит порядок и готовится к сдаче выполненных работ, — рассказали в пресс-службе.

Особо в управлении дорог администрации Владивостока отметили следующее: работы шли с опережением графика, сроки окончания были назначены на последние дни второго месяца осени. Но в результате уже сегодня жители дома по улице Русской, 57ф радуются новому свежему асфальту и тому факту, что теперь они идут домой не по проезжей части, а по новому тротуару.

Также дорожные службы работают на Сахалинской, 15 и Нейбута, 11 — 15, а подрядчики занимаются приведением в порядок дорог на Патрокле, на перекрёстке Русская — проспект 100-летия Владивостока, улицах Беговая, Иртышская, Сафонова и других.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, где еще в городе почти закончены дорожные работы.

Сезон ещё в разгаре: во Владивостоке активно ведутся дорожные работы
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#Новости#Владивосток#Дорожный ремонт#Дорожные работы#Приморский край#Наш Город
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