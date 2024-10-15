Новая пешеходная зона появилась в Лесном квартале Владивостока

Особо в управлении дорог администрации Владивостока отметили следующее: работы шли с опережением графика, сроки окончания были назначены на последние дни второго месяца осени. Но в результате уже сегодня жители дома по улице Русской, 57ф радуются новому свежему асфальту и тому факту, что теперь они идут домой не по проезжей части, а по новому тротуару.