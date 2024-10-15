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Posted 15 октября, 11:01

Published 15 октября, 11:01

Modified 15 октября, 11:01

Updated 15 октября, 11:01

По ОМС за семь месяцев проведено около 600 тыс. маммографий с применением ИИ

По ОМС за семь месяцев проведено около 600 тыс. маммографий с применением ИИ

15 октября 2024, 11:01
Фото: Изображение Midjourney
В период с января по июль 2024 года в России было проведено около 600 тысяч маммографических исследований с использованием технологий искусственного интеллекта.

Как заявил агентству ТАСС глава Фонда обязательного медицинского страхования Илья Баланин, развитие ИИ в диагностике рака молочной железы стало ключевым направлением.

Он отметил, что современные технологии способны значительно упростить диагностику, лечение и профилактику ряда заболеваний. По его данным, за указанное время было проведено 598 562 маммографических исследования с применением ИИ.

Баланин добавил, что внедрение ИИ в процесс принятия решений повышает доступность медицинских услуг и уменьшает время, необходимое для анализа и оформления результатов. Это также снижает количество ошибок врачей и способствует оптимизации затрат на лечение благодаря раннему выявлению онкологических заболеваний.

С 1993 года по решению ВОЗ октябрь объявлен Всемирным месяцем борьбы с раком груди, а в 44 странах мира каждый год 15 октября проходит Всемирный день борьбы с раком молочной железы.

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