По ОМС за семь месяцев проведено около 600 тыс. маммографий с применением ИИ

Posted 15 октября, 11:01
Published 15 октября, 11:01
Modified 15 октября, 11:01
Updated 15 октября, 11:01
Как заявил агентству ТАСС глава Фонда обязательного медицинского страхования Илья Баланин, развитие ИИ в диагностике рака молочной железы стало ключевым направлением.
Он отметил, что современные технологии способны значительно упростить диагностику, лечение и профилактику ряда заболеваний. По его данным, за указанное время было проведено 598 562 маммографических исследования с применением ИИ.
Баланин добавил, что внедрение ИИ в процесс принятия решений повышает доступность медицинских услуг и уменьшает время, необходимое для анализа и оформления результатов. Это также снижает количество ошибок врачей и способствует оптимизации затрат на лечение благодаря раннему выявлению онкологических заболеваний.
С 1993 года по решению ВОЗ октябрь объявлен Всемирным месяцем борьбы с раком груди, а в 44 странах мира каждый год 15 октября проходит Всемирный день борьбы с раком молочной железы.