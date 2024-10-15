Подробности пожара на оживленной улице Владивостока — видео

Posted 15 октября, 07:25
Published 15 октября, 07:25
Modified 15 октября, 07:27
Updated 15 октября, 07:27
В дальневосточной столице на Гоголя загорелся автомобиль. Жуткие кадры пожара, который охватил машину на оживленной улице, разлетелись в новых медиа.
Чуть позже в социальных сетях появились подробности опасного инцидента. На кадрах видно, как горожане пришли на подмогу и потушили транспорт собственными силами. По данным очевидцев, благодаря слаженной работе приморцев возгорание удалось предотвратить до приезда спасателей.
Приморцы восхитились поступком неравнодушных земляков.
«С такими не страшно в передряги попадать»;
«Да, молодцы! Не оставили в беде человека»;
«С каждым такое может случиться. Радует, что люди идут на встречу».
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что минивэн столкнулся с фурой и превратился в груду металла в Приморском крае. Оказалось, рулевой легковушки вылетел на встречку и спровоцировал лобовое ДТП.