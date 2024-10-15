vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 15 октября, 07:25

Published 15 октября, 07:25

Modified 15 октября, 07:27

Updated 15 октября, 07:27

Подробности пожара на оживленной улице Владивостока — видео

Подробности пожара на оживленной улице Владивостока — видео

15 октября 2024, 07:25
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Пожар
Машина вспыхнула на одной из центральных улиц Владивостока. В новых медиа появились новые детали дорожного инцидента.

В дальневосточной столице на Гоголя загорелся автомобиль. Жуткие кадры пожара, который охватил машину на оживленной улице, разлетелись в новых медиа.

Машина вспыхнула прямо на ходу практически в самом центре Владивостока — видео
Узнать подробнее

Чуть позже в социальных сетях появились подробности опасного инцидента. На кадрах видно, как горожане пришли на подмогу и потушили транспорт собственными силами. По данным очевидцев, благодаря слаженной работе приморцев возгорание удалось предотвратить до приезда спасателей.

Видео: dpsvlc.

Приморцы восхитились поступком неравнодушных земляков.

«С такими не страшно в передряги попадать»;
«Да, молодцы! Не оставили в беде человека»;
«С каждым такое может случиться. Радует, что люди идут на встречу».

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что минивэн столкнулся с фурой и превратился в груду металла в Приморском крае. Оказалось, рулевой легковушки вылетел на встречку и спровоцировал лобовое ДТП.

Месиво на дороге: чудовищное ДТП случилось на трассе в Приморье — фото
Узнать подробнее
#Новости#Видео#Пожар#Владивосток#Приморский край#Происшествия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика