Подробности пожара на оживленной улице Владивостока — видео

Чуть позже в социальных сетях появились подробности опасного инцидента. На кадрах видно, как горожане пришли на подмогу и потушили транспорт собственными силами. По данным очевидцев, благодаря слаженной работе приморцев возгорание удалось предотвратить до приезда спасателей.