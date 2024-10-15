РЭО выделит средства на мусоросортировочный комплекс в Воронежской области

Posted 15 октября, 12:24
Published 15 октября, 12:24
Modified 15 октября, 12:24
Updated 15 октября, 12:24
Денис Буцаев, генеральный директор РЭО, сообщил, что мощность мусоросортировочного комплекса в Воронежской области составит до 25,6 тысячи тонн в год, а мощность размещения — 25 тысяч тонн в год. Он пояснил, что данный проект реализуется на основе концессионного соглашения, которое региональные власти уже заключили. Общая стоимость постройки такого объекта оценивается почти в 696 миллионов рублей, из которых РЭО выделит почти 482 миллиона. Об этом сообщает портал 56orb.ru.
Правительство Воронежской области в сентябре текущего года подписало с ООО «Экомир» концессионное соглашение о создании и эксплуатации полигона ТКО и мусоросортировочного комплекса в Поворинском районе. Проектная документация была разработана ранее и уже передана концессионеру. Выделение средств на создание объекта ожидается уже в первом квартале будущего года.