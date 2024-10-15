Выяснились подробности трагедии с гибелью двоих человек в море на Дальнем Востоке

Posted 15 октября, 04:40
Published 15 октября, 04:40
Modified 15 октября, 04:42
Updated 15 октября, 04:42
Дальневосточная транспортная прокуратура следит за ходом расследования уголовного дела и продолжает выяснять обстоятельства произошедшего с маломерным судном, которое шло от мыса Перовского в Николаевском районе Хабаровского края в направлении Охинского района Сахалинской области.
По предварительным данным, 9 августа 2024 года два мужчины и подросток в возрасте пятнадцати лет, сын одного из них, отправились в путешествие на катамаране типа «Байкат 470». Вскоре связь с ними пропала, об их местонахождении ничего не знали.
14 октября судно обнаружили в акватории Охотского моря недалеко от села Усть-Хайрюзово в Камчатском крае.
«Два человека погибли, один остался в живых, ему оказывается медицинская помощь. Дальневосточной транспортной прокуратурой устанавливаются обстоятельства происшествия», — сообщает старший помощник прокурора Дальневосточной транспортной прокуратуры по работе со СМИ Елена Красноярова.
Ранее «Восток-Медиа» писало о трагедии с потерпевшим бедствие судном. Единственного выжившего спас «Ангел».