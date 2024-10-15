vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 15 октября, 04:40

Published 15 октября, 04:40

Modified 15 октября, 04:42

Updated 15 октября, 04:42

Выяснились подробности трагедии с гибелью двоих человек в море на Дальнем Востоке

Выяснились подробности трагедии с гибелью двоих человек в море на Дальнем Востоке

15 октября 2024, 04:40
Фото: 1MI
Сюжет
Безопасность
Специалисты Дальневосточной транспортной прокуратуры рассказали, как обнаружили судно, которое дрейфовало в Охотском море 67 дней. По факту гибели двух человек возбудили уголовное дело.

Дальневосточная транспортная прокуратура следит за ходом расследования уголовного дела и продолжает выяснять обстоятельства произошедшего с маломерным судном, которое шло от мыса Перовского в Николаевском районе Хабаровского края в направлении Охинского района Сахалинской области.

По предварительным данным, 9 августа 2024 года два мужчины и подросток в возрасте пятнадцати лет, сын одного из них, отправились в путешествие на катамаране типа «Байкат 470». Вскоре связь с ними пропала, об их местонахождении ничего не знали.

Видео: dvtproc.

14 октября судно обнаружили в акватории Охотского моря недалеко от села Усть-Хайрюзово в Камчатском крае.

«Два человека погибли, один остался в живых, ему оказывается медицинская помощь. Дальневосточной транспортной прокуратурой устанавливаются обстоятельства происшествия», — сообщает старший помощник прокурора Дальневосточной транспортной прокуратуры по работе со СМИ Елена Красноярова.

Ранее «Восток-Медиа» писало о трагедии с потерпевшим бедствие судном. Единственного выжившего спас «Ангел».

Мужчина 67 дней дрейфовал по морю с телами погибших близких: его спас «Ангел» — видео
Узнать подробнее
Читайте также:
В Находке выясняют обстоятельства смерти мужчины на пляжеВ ТОП лучших: работу правительства Сахалина по газификации высоко оценили экспертыМужчину отправили за решетку за прогулку с ружьем в Приморском крае
#Новости#Хабаровский край#Общество#Видео#Камчатский край#Дальний Восток#Сахалинская область#Безопасность#Уголовное дело#Транспорт#Прокуратура#Трагедия#Расследование#Охотское море#Происшествия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика