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Posted 16 октября, 07:48

Published 16 октября, 07:48

Modified 16 октября, 07:50

Updated 16 октября, 07:50

Бакланьи Кекуры добавят в список географических названий в Приморье

Бакланьи Кекуры официально появятся в Приморском крае — что это, и где они?

16 октября 2024, 07:48
Фото: Приморское Управление Росреестра

Бакланьи Кекуры добавят в список географических названий в Приморье

Сюжет
Природа
Территориальное ведомство Росреестра вносит Кекуры Бакланьи в Государственный каталог. Одно из самых популярных и красивых мест Дальневосточного Государственного Морского заповедника появится на картах.

Сотрудники Приморского Управления Росреестра выяснили, что Кекуры Бакланьи не были включены в Государственный каталог географических названий. Эти небольшие острова и скалы в заливе Петра Великого упустили из виду при регистрации, хотя они присутствовали на некоторых онлайн-картах.

Фото: Приморское Управление Росреестра

Для исправления ошибки специалисты Росреестра провели исследование и добавили Кекуры Бакланьи в Государственный каталог. Это удалось сделать с помощью картографических материалов, хранящихся в федеральном фонде пространственных данных Приморского края.

Фото: Приморское Управление Росреестра

Приморское Управление Росреестра следует Положению о федеральном государственном контроле в области геодезии и картографии. Оно отслеживает соблюдение правил по наименованиям географических объектов, используемым в документах, картах и других изданиях.

Кекуры Бакланьи — это цепочка небольших островов и скал у берегов Хасанского муниципального округа. Эти острые скалы, соединенные рифом, являются одним из самых живописных мест восточной части Дальневосточного Государственного Морского заповедника.

На высоких скалах Кекур Бакланьих растут хвойные деревья, а также здесь обитают различные виды птиц и тюленей-ларг. Самая высокая точка достигает 30 метров.

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#Новости#Общество#Дальний Восток#Тюлени#Природа#Морской заповедник#Росреестр#Приморский край#Приморье#Хасанский муниципальный округ
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