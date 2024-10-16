Бакланьи Кекуры официально появятся в Приморском крае — что это, и где они?

Posted 16 октября, 07:48
Published 16 октября, 07:48
Modified 16 октября, 07:50
Updated 16 октября, 07:50
Сотрудники Приморского Управления Росреестра выяснили, что Кекуры Бакланьи не были включены в Государственный каталог географических названий. Эти небольшие острова и скалы в заливе Петра Великого упустили из виду при регистрации, хотя они присутствовали на некоторых онлайн-картах.
Для исправления ошибки специалисты Росреестра провели исследование и добавили Кекуры Бакланьи в Государственный каталог. Это удалось сделать с помощью картографических материалов, хранящихся в федеральном фонде пространственных данных Приморского края.
Приморское Управление Росреестра следует Положению о федеральном государственном контроле в области геодезии и картографии. Оно отслеживает соблюдение правил по наименованиям географических объектов, используемым в документах, картах и других изданиях.
Кекуры Бакланьи — это цепочка небольших островов и скал у берегов Хасанского муниципального округа. Эти острые скалы, соединенные рифом, являются одним из самых живописных мест восточной части Дальневосточного Государственного Морского заповедника.
На высоких скалах Кекур Бакланьих растут хвойные деревья, а также здесь обитают различные виды птиц и тюленей-ларг. Самая высокая точка достигает 30 метров.