Бакланьи Кекуры официально появятся в Приморском крае — что это, и где они?

Сотрудники Приморского Управления Росреестра выяснили, что Кекуры Бакланьи не были включены в Государственный каталог географических названий. Эти небольшие острова и скалы в заливе Петра Великого упустили из виду при регистрации, хотя они присутствовали на некоторых онлайн-картах.