Экс-супруга выжившего в Охотском море поделилась деталями его исчезновения

Известно, что группа из двух взрослых и подростка отправилась по воде из Хабаровского края в Сахалинскую область, но по пути пропала. Только благодаря случайности и помощи рыбаков, которых Пичугин назвал "ангелами", ему удалось спастись после этого страшного испытания.