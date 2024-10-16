Экс-супруга выжившего в Охотском море поделилась деталями его исчезновения

Posted 16 октября, 02:29
Published 16 октября, 02:29
Modified 16 октября, 02:31
Updated 16 октября, 02:31
Она сообщила, что 4 августа Михаил с друзьями уехал отдыхать на Шантарские острова, а 9 августа планировал отправиться на Сахалин, но связь с ними прервалась, пишут «Новые Известия»
По словам Аксеновой, она постоянно поддерживала контакт с экс-супругом и была в курсе его планов. Тем не менее, активные поиски начались только 14 августа.
Утром 15 октября спасатели обнаружили пропавшую два месяца назад лодку с тремя людьми на борту в акватории Охотского моря недалеко от села Усть-Хайрюзово Камчатского края. К сожалению, двое из них, включая 15-летнего подростка, погибли. Выжить удалось только Михаилу Пичугину.
Шокирующие кадры спасательной операции показывают измученного Пичугина с длинной бородой, цепляющегося за трос, сброшенный рыбаками с траулера. Мужчина подтянул свой катамаран к рыболовецкому судну, проведя в дрейфе 67 дней рядом с телами погибших близких.
Известно, что группа из двух взрослых и подростка отправилась по воде из Хабаровского края в Сахалинскую область, но по пути пропала. Только благодаря случайности и помощи рыбаков, которых Пичугин назвал "ангелами", ему удалось спастись после этого страшного испытания.