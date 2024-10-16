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Posted 16 октября, 06:11

Published 16 октября, 06:11

Modified 16 октября, 06:13

Updated 16 октября, 06:13

Грузовикам запретят ездить в одном из районов Владивостока — улицы

Грузовикам запретят ездить в одном из районов Владивостока — улицы

16 октября 2024, 06:11
Фото: 1MI
Сюжет
Безопасность
Движение для большегрузов закроют в районе Снеговой Пади во Владивостоке. Ограничения начинают действовать 16 октября. При этом будут и исключения.

Городское управление дорог сообщает о нововведениях в движении большегрузов по Владивостоку. Ограничения коснутся района Снеговая Падь. С 16 октября тяжелые грузовики весом более 3,5 тонн не смогут ездить по дорогам района. Специальные знаки об этом установят в скором времени.

Запрет на въезд в район будет указан на поворотах в сторону Снеговой Пади с Бородинской и Русской, а также на трассе Седанка — Патрокл. При этом разрешается проезжать транспорту, который обслуживает компании в указанной зоне.

Фото: vlc.ru

Эти изменения помогут обеспечить безопасность и свободное движение всех видов транспорта. Важно следовать указаниям новых дорожных знаков.

Автолюбителей просят быть внимательными и соблюдать новые правила дорожного движения.

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