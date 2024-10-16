Грузовикам запретят ездить в одном из районов Владивостока — улицы

Posted 16 октября, 06:11
Published 16 октября, 06:11
Modified 16 октября, 06:13
Updated 16 октября, 06:13
Городское управление дорог сообщает о нововведениях в движении большегрузов по Владивостоку. Ограничения коснутся района Снеговая Падь. С 16 октября тяжелые грузовики весом более 3,5 тонн не смогут ездить по дорогам района. Специальные знаки об этом установят в скором времени.
Запрет на въезд в район будет указан на поворотах в сторону Снеговой Пади с Бородинской и Русской, а также на трассе Седанка — Патрокл. При этом разрешается проезжать транспорту, который обслуживает компании в указанной зоне.
Эти изменения помогут обеспечить безопасность и свободное движение всех видов транспорта. Важно следовать указаниям новых дорожных знаков.
Автолюбителей просят быть внимательными и соблюдать новые правила дорожного движения.