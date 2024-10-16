Курение могло убить жильцов многоэтажки: пожар случился из-за окурка во Владивостоке

Posted 16 октября, 04:48
Published 16 октября, 04:48
Modified 16 октября, 04:50
Updated 16 октября, 04:50
Пожарные МЧС России успешно потушили возгорание в жилом здании во Владивостоке.
Во вторник около 8 вечера произошел пожар в многоквартирном доме на Луговой во Владивостоке. Через 9 минут на место прибыли пожарные. Выяснилось, что пострадал подросток 16 лет, он отравился продуктами горения.
В момент прибытия пожарных горел мусоропровод, весь подъезд был окутан сильным дымом. Пожарные оперативно потушили огонь на площади примерно 20 квадратных метров, обошлось без жертв.
«Предварительная причина пожара — неосторожность при курении неустановленных лиц, дознаватели МЧС России проводят проверку по факту пожара», — сообщила Светлана Лубягина, заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Владивостоку УНДиПР ГУ МЧС России по Приморскому краю.
Также выяснилось, что мусоропровод был заполнен с первого по девятый этаж, инспекторы МЧС России рассматривают возможность привлечения управляющей компании к административной ответственности за нарушение правил пожарной безопасности.