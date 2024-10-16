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Posted 16 октября, 04:48

Published 16 октября, 04:48

Modified 16 октября, 04:50

Updated 16 октября, 04:50

Непотушенный окурок стал причиной пожара во Владивостоке

Курение могло убить жильцов многоэтажки: пожар случился из-за окурка во Владивостоке

16 октября 2024, 04:48
Фото: Изображение Midjourney

Непотушенный окурок стал причиной пожара во Владивостоке

Сюжет
Пожар
Пожарные МЧС России оперативно потушили возгорание в многоквартирном доме на Луговой во Владивостоке. Из-за пожара пострадал человек.

Пожарные МЧС России успешно потушили возгорание в жилом здании во Владивостоке.

Во вторник около 8 вечера произошел пожар в многоквартирном доме на Луговой во Владивостоке. Через 9 минут на место прибыли пожарные. Выяснилось, что пострадал подросток 16 лет, он отравился продуктами горения.

В момент прибытия пожарных горел мусоропровод, весь подъезд был окутан сильным дымом. Пожарные оперативно потушили огонь на площади примерно 20 квадратных метров, обошлось без жертв.

«Предварительная причина пожара — неосторожность при курении неустановленных лиц, дознаватели МЧС России проводят проверку по факту пожара», — сообщила Светлана Лубягина, заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Владивостоку УНДиПР ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Также выяснилось, что мусоропровод был заполнен с первого по девятый этаж, инспекторы МЧС России рассматривают возможность привлечения управляющей компании к административной ответственности за нарушение правил пожарной безопасности.

Так вот, что это было: выяснилось, что горело вечером во Владивостоке
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