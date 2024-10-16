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Posted 16 октября, 09:50

Published 16 октября, 09:50

Modified 16 октября, 09:52

Updated 16 октября, 09:52

Жуткая авария с перевертышем случилась в Приморском крае

Машина на боку, обломки по всей трассе: жуткое ДТП случилось в Приморье — видео

16 октября 2024, 09:50
Фото: 1MI

Жуткая авария с перевертышем случилась в Приморском крае

Сюжет
ДТП
На трассе Владивосток — Уссурийск в Приморье случилась серьезная авария. Автомобиль перевернулся на бок. Обстоятельства выясняют.

Машина перевернулась на бок на трассе Владивосток — Уссурийск в Приморском крае. В результате всю дорогу засыпало обломками автомобиля.

Видео с места ДТП появилось в сети. По словам очевидцев, в аварии есть пострадавшие. Об их состоянии не сообщали.

Видео: ussur_mikh_kray.

Обстоятельства случившегося выясняют. Перед местом ДТП стоит большегруз, с ним ли столкнулась легковушка, неизвестно.

Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезной аварии, которая случилась в Приморском крае. Сразу несколько авто столкнулись на трассе.

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