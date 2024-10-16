Машина на боку, обломки по всей трассе: жуткое ДТП случилось в Приморье — видео

Posted 16 октября, 09:50
Published 16 октября, 09:50
Modified 16 октября, 09:52
Updated 16 октября, 09:52
Машина перевернулась на бок на трассе Владивосток — Уссурийск в Приморском крае. В результате всю дорогу засыпало обломками автомобиля.
Видео с места ДТП появилось в сети. По словам очевидцев, в аварии есть пострадавшие. Об их состоянии не сообщали.
Обстоятельства случившегося выясняют. Перед местом ДТП стоит большегруз, с ним ли столкнулась легковушка, неизвестно.
Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезной аварии, которая случилась в Приморском крае. Сразу несколько авто столкнулись на трассе.