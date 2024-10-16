Мать-наркоманка убила трехмесячного ребенка во Владивостоке

Во Владивостоке умерла трехмесячная девочка, которую оставили без присмотра во время водных процедур, сообщает пресс-служба прокуратуры. Женщина, купая двух младенцев, оставила одного из них в ванночке без присмотра. В результате чего кроха захлебнулась.