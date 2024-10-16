vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 16 октября, 07:15

Published 16 октября, 07:15

Modified 16 октября, 07:17

Updated 16 октября, 07:17

Женщина в наркотическом опьянении лишила жизни собственного младенца в Приморье

Мать-наркоманка убила трехмесячного ребенка во Владивостоке

16 октября 2024, 07:15
Фото: prosecutor_pk

Женщина в наркотическом опьянении лишила жизни собственного младенца в Приморье

Сюжет
Дети
Водные процедуры обернулись смертью для младенца во Владивостоке. Всему виной мать, из-за которой крошка захлебнулась.

Во Владивостоке умерла трехмесячная девочка, которую оставили без присмотра во время водных процедур, сообщает пресс-служба прокуратуры. Женщина, купая двух младенцев, оставила одного из них в ванночке без присмотра. В результате чего кроха захлебнулась.

Важно отметить, что горожанка мыла крох в наркотическом опьянении. У нее есть еще двое детей, которых забрали в специализированные учреждения для несовершеннолетних.

На горе-мать завели уголовное дело за причинение смерти по неосторожности.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что нетрезвая женщина потеряла собственного сына-инвалида в Приморском крае.

Пьяная мать, которая потеряла сына-инвалида, ответит перед судом в Приморье
Узнать подробнее
Читайте также:
Виновника смертельной аварии разыскали в Приморском краеТорговали смертью в дорогом ЖК: группу юных дилеров повязали в Приморье — видеоДва подростка на мотоцикле попали в аварию в Приморье
#Новости#Дети#Владивосток#Уголовное дело#Наркотики#Приморский край#ДТП#Происшествия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика