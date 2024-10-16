Мать-наркоманка убила трехмесячного ребенка во Владивостоке

Posted 16 октября, 07:15
Published 16 октября, 07:15
Modified 16 октября, 07:17
Updated 16 октября, 07:17
Во Владивостоке умерла трехмесячная девочка, которую оставили без присмотра во время водных процедур, сообщает пресс-служба прокуратуры. Женщина, купая двух младенцев, оставила одного из них в ванночке без присмотра. В результате чего кроха захлебнулась.
Важно отметить, что горожанка мыла крох в наркотическом опьянении. У нее есть еще двое детей, которых забрали в специализированные учреждения для несовершеннолетних.
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