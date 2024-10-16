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Posted 16 октября, 06:55

Published 16 октября, 06:55

Modified 16 октября, 07:30

Updated 16 октября, 07:30

«Океану» — 45 Футбольный клуб отмечает юбилей в Приморье

«Океану» — 45 Футбольный клуб отмечает юбилей в Приморье

16 октября 2024, 06:55
Фото: АО «Терминал Астафьева»
Сюжет
Спорт
Футбольному клубу «Океан» исполнилось 45 лет. На торжественной церемонии в Находке поздравили футболистов, внесших значительный вклад в победную историю команды.

Первыми на реконструированное партнером клуба, АО «Терминал Астафьева», поле стадиона «Водник» вышли учащиеся ДЮСШ «Океан». Их сопровождали легенды находкинского футбола, благодаря которым команда завоевала не один почетный трофей.

Фото: АО «Терминал Астафьева»

Со словами благодарности ветеранам футбола и напутствием юным игрокам обратился менеджер спортивных проектов АО «Терминал Астафьева» Евгений Стрижиченко.

Фото: АО «Терминал Астафьева»
«Футбольный клуб „Океан“ — легенда и гордость Находки. За эти годы на счету команды — немало громких побед. Но что еще более важно — количество находкинских футболистов, ставших большими мастерами в командах высших лиг чемпионата России. И одно из наших главных условий: свои, находкинские футболисты в основе „Океана“. Сегодня „Терминал Астафьева“ последовательно поддерживает футбол в Находке и Приморском крае, развивая футбольную инфраструктуру, чтобы юным футболистам было где тренироваться и побеждать. От лица всего коллектива „Терминала Астафьева“ желаю команде „Океан“ новых громких побед», — поздравил любителей футбола Евгений Стрижиченко.
Фото: АО «Терминал Астафьева»

С поздравлениями всем любителям футбола обратился депутат думы Находки Анзор Авдадаев.

«От лица депутатов находкинской думы поздравляю наших ветеранов. Именно они становились 5 раз подряд чемпионами Приморского края, кубка РСФСР, чемпионами второй лиги. Поздравляю нашу нынешнюю команду: тренеров, футболистов, которые сохранили традицию находкинского футбола и продолжают радовать нас яркими матчами и победами. Поздравляю ДЮСШ „Океан“, воспитанники которой сегодня играют по всей стране. И, конечно, поздравляю болельщиков, именно вы гоните команду вперед, заставляете игроков добиваться успеха. Хочу поблагодарить нашего партнера, „Терминал Астафьева“, который очень много делает для развития футбола в Приморском крае. Желаю нашей команде ярких побед», — поздравил Анзор Авдадаев.

Памятные знаки ветеранам и руководителям команды «Океан» были вручены заместителем главы Находкинского городского округа Натальей Агрицкой.

Фото: АО «Терминал Астафьева»

В рамках последовавшей за торжественной церемонией игры чемпионата Приморского края, футболисты «Океана» одержали яркую победу над командой «Анри». И продолжают борьбу за второе место в турнире.

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