Прощай, немытое корыто: Владивосток железной рукой очищают от автохлама

Posted 16 октября, 05:57
Published 16 октября, 05:57
Modified 16 октября, 05:59
Updated 16 октября, 05:59
В пресс-службе администрации Владивостока сообщили: муниципальная дорожная служба «Содержание городских территорий» методично очищает город не только от незаконно установленных павильонов и гаражей, а также уродующих лицо столицы ДФО рекламных конструкций, но и от бесхозных автомобилей.
На днях были вывезены «автокорыта» со дворов по адресам: Крыгина, 55, Сахалинская, 38 и Калинина, 169.
— Брошенный транспорт отправили на площадку временного хранения, откуда в течение шести месяцев хозяин сможет его забрать. По истечению этого времени невостребованные машины будут переданы на утилизацию, — отметили в пресс-службе мэрии.
Напомним, эти три ржавеющих и потерявших цивильный вид жестянки — не первые, которым пришлось покинуть «насиженные» места во дворах Владивостока и отправиться туда, где им давно место — на спецстоянку, а затем в утиль. Уже вывезены такие же замызганные, ржавые, лишившиеся колёс, стёкол и права называться автомобилями конструкции с улиц Черняховского, 19, Громова, 12, Адмирала Юмашева, 24 и Некрасовской, 50.
Когда владелец автомобиля, годами гниющего во дворе дома на Адмирала Юмашева, 12, осознал, что шутки кончились и дело запахло керосином, он забрал своё авто, обязуясь в течение месяца привести его в надлежащее состояние. Кстати, со спецстоянок также нерадивые собственники забрали часть признанных брошенными машин. Поставить их снова во двор на прежнее место уже не получится — придется заняться судьбой «ценного имущества» всерьёз.
Сообщить о брошенных автомобилях, долгое время стоящих разукомплектованными во дворах домов и на других территориях, можно в городскую администрацию.
— Для признания машины брошенной и разукомплектованной нужно, чтобы она попала как минимум под два критерия, — пояснил заместитель главы администрации Дмитрий Свитайло. — Это наличие плотных следов загрязнений на лобовом и боковых стеклах, растительность, отсутствие государственных регистрационных знаков, спущенные колеса, неисправность замков дверей и беспрепятственный доступ в салон, сквозная коррозия элементов кузова более 10 кв. см.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что сказал глава города по поводу автохлама и его судьбы.