Прощай, немытое корыто: Владивосток железной рукой очищают от автохлама

Напомним, эти три ржавеющих и потерявших цивильный вид жестянки — не первые, которым пришлось покинуть «насиженные» места во дворах Владивостока и отправиться туда, где им давно место — на спецстоянку, а затем в утиль. Уже вывезены такие же замызганные, ржавые, лишившиеся колёс, стёкол и права называться автомобилями конструкции с улиц Черняховского, 19, Громова, 12, Адмирала Юмашева, 24 и Некрасовской, 50.