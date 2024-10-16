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Posted 16 октября, 05:57

Published 16 октября, 05:57

Modified 16 октября, 05:59

Updated 16 октября, 05:59

Во Владивостоке продолжается работа по очистке города от бесхозных автомобилей

Прощай, немытое корыто: Владивосток железной рукой очищают от автохлама

16 октября 2024, 05:57
Фото: vlc.ru

Во Владивостоке продолжается работа по очистке города от бесхозных автомобилей

Сюжет
Наш Город
Брошенные и бесхозные автомобили, годами — да что там, десятилетиями! — ржавеющие во дворах и на улицах Владивостока, наконец-то отправляются в последний путь. На утилизацию.

В пресс-службе администрации Владивостока сообщили: муниципальная дорожная служба «Содержание городских территорий» методично очищает город не только от незаконно установленных павильонов и гаражей, а также уродующих лицо столицы ДФО рекламных конструкций, но и от бесхозных автомобилей.

На днях были вывезены «автокорыта» со дворов по адресам: Крыгина, 55, Сахалинская, 38 и Калинина, 169.

— Брошенный транспорт отправили на площадку временного хранения, откуда в течение шести месяцев хозяин сможет его забрать. По истечению этого времени невостребованные машины будут переданы на утилизацию, — отметили в пресс-службе мэрии.

Фото: vlc.ru

Напомним, эти три ржавеющих и потерявших цивильный вид жестянки — не первые, которым пришлось покинуть «насиженные» места во дворах Владивостока и отправиться туда, где им давно место — на спецстоянку, а затем в утиль. Уже вывезены такие же замызганные, ржавые, лишившиеся колёс, стёкол и права называться автомобилями конструкции с улиц Черняховского, 19, Громова, 12, Адмирала Юмашева, 24 и Некрасовской, 50.

Когда владелец автомобиля, годами гниющего во дворе дома на Адмирала Юмашева, 12, осознал, что шутки кончились и дело запахло керосином, он забрал своё авто, обязуясь в течение месяца привести его в надлежащее состояние. Кстати, со спецстоянок также нерадивые собственники забрали часть признанных брошенными машин. Поставить их снова во двор на прежнее место уже не получится — придется заняться судьбой «ценного имущества» всерьёз.

Сообщить о брошенных автомобилях, долгое время стоящих разукомплектованными во дворах домов и на других территориях, можно в городскую администрацию.

— Для признания машины брошенной и разукомплектованной нужно, чтобы она попала как минимум под два критерия, — пояснил заместитель главы администрации Дмитрий Свитайло. — Это наличие плотных следов загрязнений на лобовом и боковых стеклах, растительность, отсутствие государственных регистрационных знаков, спущенные колеса, неисправность замков дверей и беспрепятственный доступ в салон, сквозная коррозия элементов кузова более 10 кв. см.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что сказал глава города по поводу автохлама и его судьбы.

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#Новости#Владивосток#Приморский край#Авто#Наш Город
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