Сделать карьеру в «ТГК-14» — это реально

Более половины льгот в компании — это добровольные обязательства компании сверх требований законодательства: дополнительные оплачиваемые отпуска и выплаты при рождении/усыновлении ребенка; дополнительные оплачиваемые отпуска и подарки при поступлении ребенка в первый класс; дополнительные оплачиваемые отпуска при регистрации брака как работников, так и детей работников; выплаты матерям по беременности и родам, а также выплаты находящимся в отпуске по уходу за ребенком. С начала 2023 года введена дополнительная льгота — выплата материальной помощи при уходе в ежегодный очередной отпуск каждому работнику, в этом году ее размер увеличился до 5 000 рублей.