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Posted 16 октября, 04:15

Published 16 октября, 04:15

Modified 16 октября, 04:17

Updated 16 октября, 04:17

Сделать карьеру в «ТГК-14» — это реально

Сделать карьеру в «ТГК-14» — это реально

16 октября 2024, 04:15
Фото: из архива семьи Кошелевых
Вертикальная мобильность внутри крупной энергокомпании — не миф, а реальность, если речь идёт о «ТГК-14». Примеров успешных карьер на предприятиях компании немало, один из них — история семьи Александра и Анастасии Кошелевых.

Александр начал работать слесарем по ремонту оборудования котельных ещё до окончания вуза. Отслужив в армии, в 2006 году устроился в турбинный цех Читинской ТЭЦ-1 машинистом-обходчиком. С годами росло мастерство, повысился разряд — с 5 до 7-го. «ТГК-14» предоставила перспективному сотруднику возможность карьерного роста: спустя 10 лет Александр стал начальником смены в родном цехе, а с 1 августа этого года получил новое назначение — заместителя начальника турбинного цеха Читинской ТЭЦ-1. В его подчинении — 47 человек, и это большая ответственность — организовать работу так, чтобы каждый выполнял свои обязанности без ошибок и добросовестно.

— Это хорошая мотивация, когда ты чувствуешь себя значимым, потому что твоя работа жизненно необходима городу, — говорит Александр. — И, конечно, приятно работать бок о бок с профессионалами — людьми, которые знают свое дело. Специалисты всегда помогут молодым, подскажут, где-то ты и сам подскажешь коллегам… Мы, те, кто давно работает на ТЭЦ, просто не можем равнодушно относиться к делу, которым занимаемся.

При этом заместитель начальника цеха констатирует: кадровая проблема на предприятии актуальна, людей не хватает, молодёжь сегодня предпочитает энергетике другие сферы, где проще и быстрее можно заработать.

— Хочется видеть больше заинтересованности, но, будем надеяться, нам удастся сохранить и улучшить достижения нашей станции, — улыбается Александр.

Верная союзница Александра дома и на работе — жена Анастасия. Она, как и супруг, начинала работать в «ТГК-14» более 17 лет назад, и прошла карьерный путь от лаборанта до начальника смены химического цеха Читинской ТЭЦ-1.

— Мне нравится ощущать себя частью огромного предприятия, которое работает на благо всего города. Каждая смена у нас проходит по-разному, нет однообразия. Моя работа — контроль качества исходной воды, которая задействуется в технологических процессах ТЭЦ. Часть этой воды идёт только на работу станции, другая — к потребителю в батареи. Если вдруг обнаруживается какой-то недостаток, наша задача — мгновенно провести ряд переключений. Запасные варианты на этот случай всегда есть, — рассказала Анастасия.

В семье Кошелевых подрастают трое детей, сын-школьник и две дочери детсадовского возраста. Семья получает от компании регулярную доплату за многодетность и компенсации за детский сад. Анастасия надеется, что родная компания рассмотрит и возможность помочь с участием в льготной ипотечной программе — по её мнению, помощь предприятия в приобретении жилья вообще может стать хорошим привлекающим стимулом для молодых специалистов.

Фото: ПАО «ТГК-14»

Напомним, 2024 указом президента объявлен Годом семьи. «ТГК-14» всегда поддерживала семейные ценности. В компании действует Коллективный договор, в соответствии с социальными гарантиями которого каждому сотруднику предоставляются различные льготы, а семьям с детьми — особое внимание.

Более половины льгот в компании — это добровольные обязательства компании сверх требований законодательства: дополнительные оплачиваемые отпуска и выплаты при рождении/усыновлении ребенка; дополнительные оплачиваемые отпуска и подарки при поступлении ребенка в первый класс; дополнительные оплачиваемые отпуска при регистрации брака как работников, так и детей работников; выплаты матерям по беременности и родам, а также выплаты находящимся в отпуске по уходу за ребенком. С начала 2023 года введена дополнительная льгота — выплата материальной помощи при уходе в ежегодный очередной отпуск каждому работнику, в этом году ее размер увеличился до 5 000 рублей.

#Забайкальский край#Республика Бурятия
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