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Posted 16 октября, 00:44

Published 16 октября, 00:44

Modified 16 октября, 00:46

Updated 16 октября, 00:46

Тело человека лежит посреди улицы во Владивостоке — новые медиа

Труп мужчины нашли на улице во Владивостоке — фото — новые медиа

16 октября 2024, 00:44
Фото: 1MI

Тело человека лежит посреди улицы во Владивостоке — новые медиа

Сюжет
Полиция
Вероятно, утро выдалось не добрым во Владивостоке у горожан, проживающих на Тихой. Ведь тело мертвого человека — это весьма жуткое обстоятельство.

По данным новых медиа, на Тихой во Владивостоке около пешеходного перехода лежит труп человека. На Сахалинскую к остановке Энерготехникум уже прибыли правоохранители, сообщают в социальных сетях.

«Лежал долго завёрнутый. Сейчас приехал криминалист с чемоданчиком. Чей труп не видно, в темных одеждах», — пишут в местных telegram-каналах.
Фото: dpsvlc

О подробностях инцидента пока не сообщается.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что на берег популярного пляжа в Приморье прибило тело умершего человека. Жуткую находку заметили на пляже Золотари.

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