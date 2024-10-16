Труп мужчины нашли на улице во Владивостоке — фото — новые медиа

Posted 16 октября, 00:44
Published 16 октября, 00:44
Modified 16 октября, 00:46
Updated 16 октября, 00:46
По данным новых медиа, на Тихой во Владивостоке около пешеходного перехода лежит труп человека. На Сахалинскую к остановке Энерготехникум уже прибыли правоохранители, сообщают в социальных сетях.
«Лежал долго завёрнутый. Сейчас приехал криминалист с чемоданчиком. Чей труп не видно, в темных одеждах», — пишут в местных telegram-каналах.
О подробностях инцидента пока не сообщается.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что на берег популярного пляжа в Приморье прибило тело умершего человека. Жуткую находку заметили на пляже Золотари.