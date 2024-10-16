В ФОМС рассказали, как внедрение ИИ влияет на качество медицинской помощи

Posted 16 октября, 11:14
Published 16 октября, 11:14
Modified 16 октября, 11:14
Updated 16 октября, 11:14
Об этом журналистам «РИА Новости» рассказал председатель ФОМС Илья Баланин.
В качестве примера Баланин привел маммографию. По его словам, за семь месяцев текущего года было проведено почти 600 тысяч маммографических исследований с использованием данной технологии. Она показала более высокую точность при постановке диагноза. Он также рассказал, что Росздравнадзором на сегодняшний день зарегистрировано уже 27 медицинских изделий с применением ИИ. Специалисты ФОМС и Минздрава позитивно оценивают возможность внедрения технологий ИИ в реальную практику и при других видах обследования.
Несмотря на то, что окончательный диагноз ставит человек, искусственный интеллект помогает более быстро и точно определить заболевания на ранних стадиях и увеличить шансы на выздоровление.
Одним из лидеров по внедрению ИИ в систему ОМС является Москва. Здесь искусственный интеллект обработал уже более 13 миллионов лучевых исследований. Также данная технология активно развивается и используется для автоматического анализа результатов исследований.
На прошедшем в октябре Российском диагностическом саммите также обсуждалось применение ИИ в области лучевой диагностики. Специалисты признали, что они весьма эффективны при раннем выявлении онкологических заболеваний, инсульта и других болезней.