В ФОМС рассказали, как внедрение ИИ влияет на качество медицинской помощи

В качестве примера Баланин привел маммографию. По его словам, за семь месяцев текущего года было проведено почти 600 тысяч маммографических исследований с использованием данной технологии. Она показала более высокую точность при постановке диагноза. Он также рассказал, что Росздравнадзором на сегодняшний день зарегистрировано уже 27 медицинских изделий с применением ИИ. Специалисты ФОМС и Минздрава позитивно оценивают возможность внедрения технологий ИИ в реальную практику и при других видах обследования.