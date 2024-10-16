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Posted 16 октября, 11:14

Published 16 октября, 11:14

Modified 16 октября, 11:14

Updated 16 октября, 11:14

В ФОМС рассказали, как внедрение ИИ влияет на качество медицинской помощи

В ФОМС рассказали, как внедрение ИИ влияет на качество медицинской помощи

16 октября 2024, 11:14
Фото: 1MI
Значительно повысить точность диагностики и доступность медуслуг можно за счет внедрения технологий искусственного интеллекта в систему обязательного медицинского страхования.

Об этом журналистам «РИА Новости» рассказал председатель ФОМС Илья Баланин.

В качестве примера Баланин привел маммографию. По его словам, за семь месяцев текущего года было проведено почти 600 тысяч маммографических исследований с использованием данной технологии. Она показала более высокую точность при постановке диагноза. Он также рассказал, что Росздравнадзором на сегодняшний день зарегистрировано уже 27 медицинских изделий с применением ИИ. Специалисты ФОМС и Минздрава позитивно оценивают возможность внедрения технологий ИИ в реальную практику и при других видах обследования.

Несмотря на то, что окончательный диагноз ставит человек, искусственный интеллект помогает более быстро и точно определить заболевания на ранних стадиях и увеличить шансы на выздоровление.

Одним из лидеров по внедрению ИИ в систему ОМС является Москва. Здесь искусственный интеллект обработал уже более 13 миллионов лучевых исследований. Также данная технология активно развивается и используется для автоматического анализа результатов исследований.

На прошедшем в октябре Российском диагностическом саммите также обсуждалось применение ИИ в области лучевой диагностики. Специалисты признали, что они весьма эффективны при раннем выявлении онкологических заболеваний, инсульта и других болезней.

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