В Москве состоится третий Российский винодельческий форум

Согласно информации, озвученной первым замдиректора Фонда Росконгресс Андреем Реутом, в российском виноделии наблюдаются опережающие темпы роста. Форум является платформой, объединяющей усилия всех участников отрасли. Специалист отметил, что об эффективном решении профессиональных задач могут свидетельствовать в частности показатели посещаемости форума. Например, в 2022 году на форум прибыли 1700 участников, организаторы провели 43 мероприятия деловой программы, свыше 40 винодельческих компаний были презентованы в дегустационной зоне. В минувшем году форум прошел во второй раз, его посетили 2250 человек, принявших участие в 49 мероприятиях, в дегустационной зоне было представлено более 50 винодельческих предприятий. В этом году на форуме ожидается не менее 2500 участников.