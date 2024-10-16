В Москве состоится третий Российский винодельческий форум

Posted 16 октября, 11:46
Published 16 октября, 11:46
Modified 16 октября, 11:46
Updated 16 октября, 11:46
Вклад виноделия в российскую экономику и культуру». Форум состоится 7–8 ноября 2024 года в Москве.
Информационным партнером предстоящего события станет медиахолдинг 1MI.
По словам генерального директора медиагруппы «Россия сегодня», председателя правления ФСРО АВВР Дмитрия Киселева, виноградарство и виноделие — в числе самых быстроразвивающихся отраслей экономики России. Об этом свидетельствует представленность вина отечественного производства в розничной продаже на уровне 60%. Эксперт отметил, что форум является содержательным отраслевым событием, которое уже завоевало популярность и оказывает на сферу виноделия формирующее и стимулирующее воздействие. Об этом сообщает 56orb.ru.
Согласно заявлению президента национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаила Ковальчука, ключевую роль в отрасли отечественного виноделия играет наука, поскольку только научными методами решаются вопросы технической независимости. В большей степени это затрагивает области питомниководства, выведения дрожжевых штаммов и работы с автохтонными сортами. Курчатовский институт, который является ведущим центром по ряду федеральных программ, решает эти и другие задачи.
Согласно информации, озвученной первым замдиректора Фонда Росконгресс Андреем Реутом, в российском виноделии наблюдаются опережающие темпы роста. Форум является платформой, объединяющей усилия всех участников отрасли. Специалист отметил, что об эффективном решении профессиональных задач могут свидетельствовать в частности показатели посещаемости форума. Например, в 2022 году на форум прибыли 1700 участников, организаторы провели 43 мероприятия деловой программы, свыше 40 винодельческих компаний были презентованы в дегустационной зоне. В минувшем году форум прошел во второй раз, его посетили 2250 человек, принявших участие в 49 мероприятиях, в дегустационной зоне было представлено более 50 винодельческих предприятий. В этом году на форуме ожидается не менее 2500 участников.
В рамках события учреждена премия имени Л. С. Голицына за выдающиеся заслуги перед винодельческой отраслью. Новая отраслевая награда станет значимым стимулом развития сферы.