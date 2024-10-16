В Санкт-Петербурге состоится конференция о будущем медицины FutureMed

Posted 16 октября 2024, 12:04
Published 16 октября 2024, 12:04
Modified 16 октября 2024, 12:06
Updated 16 октября 2024, 12:06
На ней будут обсуждаться актуальные проблемы, стоящие перед медициной и современным обществом. Ожидается, что конференцию посетит более 500 гостей.
В фокусе FutureMed 2024 — противодействие медицинских технологий современным угрозам человечеству. В ходе события пройдут панельные дискуссии и лекции, посвященные самым актуальным вопросам, среди которых подготовка к пандемиям, борьба с супербактериями и голодом, целесообразность применения искусственного интеллекта в медицине. Кроме того, будут обсуждаться темы границ применения биопротезирования и генетических разработок.
Как сообщает rosbalt.ru, на конференции ожидается выступление известных представителей медицинского сообщества — директора по маркетингу союза «Кибатлетика» Кирилла Короткова; руководителя направления медицинских информационных продуктов ПАО «Сбербанк» Евгения Паперного; к. м. н., врача-инфекциониста, главного врача лаборатории «ИНВИТРО-Сибирь» Андрея Позднякова; адвоката в области медицинского права и урегулирования споров по качеству оказания медуслуг Ирины Гриценко; а также к. м. н., врача-психиатра, психотерапевта Виктории Читловой и многих других.
В качестве генерального партнера события традиционно выступает компания «ИНВИТРО». Медиахолдинг 1MI обеспечивает информационную поддержку конференции.