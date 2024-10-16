vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 16 октября 2024, 12:04

Published 16 октября 2024, 12:04

Modified 16 октября 2024, 12:06

Updated 16 октября 2024, 12:06

В Санкт-Петербурге состоится конференция о будущем медицины FutureMed

В Санкт-Петербурге состоится конференция о будущем медицины FutureMed

16 октября 2024, 12:04
Фото: Изображение Midjourney.
28 октября 2024 года в Санкт-Петербурге пройдет ежегодная научно-практическая конференция FutureMed 2024. Событие соберет на одной площадке ведущих врачей, ученых, психологов и бизнесменов.

На ней будут обсуждаться актуальные проблемы, стоящие перед медициной и современным обществом. Ожидается, что конференцию посетит более 500 гостей.

В фокусе FutureMed 2024 — противодействие медицинских технологий современным угрозам человечеству. В ходе события пройдут панельные дискуссии и лекции, посвященные самым актуальным вопросам, среди которых подготовка к пандемиям, борьба с супербактериями и голодом, целесообразность применения искусственного интеллекта в медицине. Кроме того, будут обсуждаться темы границ применения биопротезирования и генетических разработок.

Как сообщает rosbalt.ru, на конференции ожидается выступление известных представителей медицинского сообщества — директора по маркетингу союза «Кибатлетика» Кирилла Короткова; руководителя направления медицинских информационных продуктов ПАО «Сбербанк» Евгения Паперного; к. м. н., врача-инфекциониста, главного врача лаборатории «ИНВИТРО-Сибирь» Андрея Позднякова; адвоката в области медицинского права и урегулирования споров по качеству оказания медуслуг Ирины Гриценко; а также к. м. н., врача-психиатра, психотерапевта Виктории Читловой и многих других.

В качестве генерального партнера события традиционно выступает компания «ИНВИТРО». Медиахолдинг 1MI обеспечивает информационную поддержку конференции.

#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика