В Санкт-Петербурге состоится конференция о будущем медицины FutureMed

Как сообщает rosbalt.ru, на конференции ожидается выступление известных представителей медицинского сообщества — директора по маркетингу союза «Кибатлетика» Кирилла Короткова; руководителя направления медицинских информационных продуктов ПАО «Сбербанк» Евгения Паперного; к. м. н., врача-инфекциониста, главного врача лаборатории «ИНВИТРО-Сибирь» Андрея Позднякова; адвоката в области медицинского права и урегулирования споров по качеству оказания медуслуг Ирины Гриценко; а также к. м. н., врача-психиатра, психотерапевта Виктории Читловой и многих других.