«Вау, змея»: ребенок снял на камеру ядовитую рептилию во Владивостоке — видео

Posted 16 октября, 01:38
Published 16 октября, 01:38
Modified 16 октября, 01:40
Updated 16 октября, 01:40
Змея пыталась пробраться в отделение банка, который располагается на Океанском проспекте во Владивостоке. Зачем чешуйчатая дама захотела проникнуть в помещение финансовой организации — неизвестно. То ли вклад сделать, то ли погреться в период похолоданий.
Стоит отметить, что комментаторы не на шутку забеспокоились за ребенка, который заметил рептилию.
«Это щитомордник. Он ядовит! Родители, расскажите детям об опасных змеях. Сейчас ребенок просто снял видео, а потом захочет потрогать», — написал комментатор.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что огромная рептилия ползала по улице дальневосточной столицы. Очевидцы начали снимать хладнокровное животное, которое тотчас спряталось под машиной.