«Вау, змея»: ребенок снял на камеру ядовитую рептилию во Владивостоке — видео

Змея пыталась пробраться в отделение банка, который располагается на Океанском проспекте во Владивостоке. Зачем чешуйчатая дама захотела проникнуть в помещение финансовой организации — неизвестно. То ли вклад сделать, то ли погреться в период похолоданий.