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Posted 16 октября, 01:38

Published 16 октября, 01:38

Modified 16 октября, 01:40

Updated 16 октября, 01:40

Ребенок заметил опасного щитомордника в центре Владивостока

«Вау, змея»: ребенок снял на камеру ядовитую рептилию во Владивостоке — видео

16 октября 2024, 01:38
Фото: 1MI

Ребенок заметил опасного щитомордника в центре Владивостока

Сюжет
Дети
Юный житель Владивостока запечатлел необычную картину — змея пыталась проникнуть в банк. Вероятно, животное хотело там либо погреться, либо открыть вклад.

Змея пыталась пробраться в отделение банка, который располагается на Океанском проспекте во Владивостоке. Зачем чешуйчатая дама захотела проникнуть в помещение финансовой организации — неизвестно. То ли вклад сделать, то ли погреться в период похолоданий.

Стоит отметить, что комментаторы не на шутку забеспокоились за ребенка, который заметил рептилию.

«Это щитомордник. Он ядовит! Родители, расскажите детям об опасных змеях. Сейчас ребенок просто снял видео, а потом захочет потрогать», — написал комментатор.
Видео: dps vl.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что огромная рептилия ползала по улице дальневосточной столицы. Очевидцы начали снимать хладнокровное животное, которое тотчас спряталось под машиной.

Огромный ядовитый змей ползал по улице во Владивостоке
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#Новости#Видео#Дети#Владивосток#Банк#Змея#Приморский край#Очевидцы#Происшествия#Океанский проспект
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