vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 16 октября, 08:25

Published 16 октября, 08:25

Modified 16 октября, 10:17

Updated 16 октября, 10:17

Семибалльные пробки сковали Владивосток

Встало все: в одну большую пробку превратился Владивосток

16 октября 2024, 08:25
Фото: vostokmedia.com

Семибалльные пробки сковали Владивосток

Сюжет
Пробки
Огромные пробки практически парализовали движение в некоторых направлениях во Владивостоке. Ближе к вечеру «стояли» целые улицы и даже районы.

Семибалльные пробки собрались во Владивостоке уже в шестом часу вечера. В некоторых районах города проехать можно было с трудом.

Такая ситуация создала неудобства для водителей и пассажиров практически по всему городу.

Уехать в сторону Некрасовского путепровода из центра оказалось довольно сложно. Из-за пробки дорога занимала в три раза больше времени.

Фото: vostokmedia.com

Заторы собрались и в других районах. Фото появились в сети.

Фото: vdk2gis

Ранее «Восток-Медиа» писало об аварии, из-за которой встала «колом» целая улица во Владивостоке.

Начались страдания автомобилистов: ДТП поставило «колом» улицу Владивостока — видео
Узнать подробнее
Читайте также:
Устал и «разулся»: автомобили не выдерживают пробок во Владивостоке — фотоВстал весь центр: девятибалльные пробки парализовали движение во Владивостоке — фотоГрузовикам запретят ездить в одном из районов Владивостока — улицы
#Новости#Общество#Владивосток#Транспорт#Пробки#Дорожное движение#Приморский край#Приморье
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика