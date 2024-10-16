Встало все: в одну большую пробку превратился Владивосток

Posted 16 октября, 08:25
Published 16 октября, 08:25
Modified 16 октября, 10:17
Updated 16 октября, 10:17
Семибалльные пробки собрались во Владивостоке уже в шестом часу вечера. В некоторых районах города проехать можно было с трудом.
Такая ситуация создала неудобства для водителей и пассажиров практически по всему городу.
Уехать в сторону Некрасовского путепровода из центра оказалось довольно сложно. Из-за пробки дорога занимала в три раза больше времени.
Заторы собрались и в других районах. Фото появились в сети.