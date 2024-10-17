12-летняя школьница отравилась «электронкой» в Приморском крае

Posted 17 октября, 08:29
Published 17 октября, 08:29
Modified 17 октября, 08:31
Updated 17 октября, 08:31
Прокуратура Дальнереченского района организовала проверку после госпитализации 12-летней девочки, которая отравилась парями электронной сигареты.
Днем 17 октября 2024 года 12-летняя ученица одной из школ города обратилась за помощью после уроков. Врачи определили, что причиной отравления стало курение жидкости с никотином.
Девочку доставили в больницу для оказания помощи и наблюдения за ее состоянием.
По результатам проверки прокуратура вынесет решение о работе школы и служб по предотвращению правонарушений среди несовершеннолетних. Также будет изучено, как дети получили доступ к электронным устройствам.
Прокуратура региона напоминает о запрете на продажу и употребление никотиносодержащих продуктов несовершеннолетним и важности проведения мер по защите детей от веществ, вредных для здоровья и развития.
Ранее «Восток-Медиа» писало об отравлении у посетителей элитного ресторана в Приморье.