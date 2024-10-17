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Posted 17 октября, 08:29

Published 17 октября, 08:29

Modified 17 октября, 08:31

Updated 17 октября, 08:31

12-летняя школьница отравилась «электронкой» в Приморском крае

12-летняя школьница отравилась «электронкой» в Приморском крае

17 октября 2024, 08:29
Фото: 1MI
Сюжет
Дети
12-летняя девочка обратилась к врачу после занятий в школе. Медики выяснили, что девочка отравилась электронной сигаретой. Прокуратура проводит проверку.

Прокуратура Дальнереченского района организовала проверку после госпитализации 12-летней девочки, которая отравилась парями электронной сигареты.

Днем 17 октября 2024 года 12-летняя ученица одной из школ города обратилась за помощью после уроков. Врачи определили, что причиной отравления стало курение жидкости с никотином.

Девочку доставили в больницу для оказания помощи и наблюдения за ее состоянием.

По результатам проверки прокуратура вынесет решение о работе школы и служб по предотвращению правонарушений среди несовершеннолетних. Также будет изучено, как дети получили доступ к электронным устройствам.

Прокуратура региона напоминает о запрете на продажу и употребление никотиносодержащих продуктов несовершеннолетним и важности проведения мер по защите детей от веществ, вредных для здоровья и развития.

Ранее «Восток-Медиа» писало об отравлении у посетителей элитного ресторана в Приморье.

«Бурные последствия»: посетители элитного приморского ресторана слегли с отравлением?
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