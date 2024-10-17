Автомобилисты Владивостока в ярости: «фуроводы» вновь парализовали движение — видео

Posted 17 октября, 07:10
Published 17 октября, 07:10
Modified 17 октября, 07:12
Updated 17 октября, 07:12
В дальневосточной столице в районе Луговой автомобилист возмутился наглой парковкой «фуроводов», который буквально заполонили крайнюю правую полосу движения. Ситуация раздосадовала мужчину еще потому, что горе-водители побросали крупногабаритный транспорт прямо под запрещающим знаком.
Также горожане негодуют от того, что рулевые не удосужились убрать машины в утренний час пик, от которого нередко страдают жители данного района.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что фура попала в непростую ситуацию. Водитель грузовика застрял, выезжая с территории стоянки во Владивостоке.