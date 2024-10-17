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Posted 17 октября, 07:10

Published 17 октября, 07:10

Modified 17 октября, 07:12

Updated 17 октября, 07:12

Водители фур опять разозлили жителей Владивостока

Автомобилисты Владивостока в ярости: «фуроводы» вновь парализовали движение — видео

17 октября 2024, 07:10
Фото: 1MI

Водители фур опять разозлили жителей Владивостока

Сюжет
ДПС
Автомобилисты на грузовиках заставили полосу на одной из улиц Владивостока. Утренние пробки в городе сопровождались критикой горе-водителей крупногабаритного транспорта.

В дальневосточной столице в районе Луговой автомобилист возмутился наглой парковкой «фуроводов», который буквально заполонили крайнюю правую полосу движения. Ситуация раздосадовала мужчину еще потому, что горе-водители побросали крупногабаритный транспорт прямо под запрещающим знаком.

Также горожане негодуют от того, что рулевые не удосужились убрать машины в утренний час пик, от которого нередко страдают жители данного района.

Видео: dpsvl.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что фура попала в непростую ситуацию. Водитель грузовика застрял, выезжая с территории стоянки во Владивостоке.

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