Чтобы жизнь медом казалась: как поддерживают пчеловодов в Приморском крае

В 2013 году в Приморье принят закон о пчеловодстве, но этой меры было явно недостаточно для поддержки тех, кто рискнул заняться таким непростым делом. Ведь климат в нашем регионе весьма своеобразный и далеко не всегда он облегчает жизнь пчеловодам. В крае разработана и принята — по инициативе и при поддержке губернатора Приморского края Олега Кожемяко — комплексная программа развития пчеловодства до 2028 года.