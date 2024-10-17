Чтобы жизнь медом казалась: как поддерживают пчеловодов в Приморском крае

Posted 16 октября, 22:46
Published 16 октября, 22:46
Modified 16 октября, 23:36
Updated 16 октября, 23:36
В 2013 году в Приморье принят закон о пчеловодстве, но этой меры было явно недостаточно для поддержки тех, кто рискнул заняться таким непростым делом. Ведь климат в нашем регионе весьма своеобразный и далеко не всегда он облегчает жизнь пчеловодам. В крае разработана и принята — по инициативе и при поддержке губернатора Приморского края Олега Кожемяко — комплексная программа развития пчеловодства до 2028 года.
Как известно, Олег Николаевич — не просто большой поклонник приморского мёда, но и умелый и рачительный хозяин, понимающий, каким уникальным продуктом обладает край и как много может принести продуманно функционирующее пчеловодство нашему региону. Вкус приморского мёда уже оценили в странах АТР и особенно в Китае. Например, на ярмарке в Харбине, где в павильоне Приморья был представлен этот полезный и вкусный продукт, отбою от посетителей не было.
Чтобы программа поддержки пчеловодства работала так, как нужно, к ее созданию были привлечены практики из союза пчеловодов Приморья и учёные. Она будет координировать работу пасечников, внедрять новые технологии для развития экспортного потенциала отрасли.
Что предусматривает программа?
Также в регионе создано Агентство по развитию пчеловодства в Приморском крае. Здесь сообщили, что приморские пчеловоды имеют право получить субсидию на возмещение части затрат, связанных с приобретением «животноводческого оборудования для пчеловодства», а именно автоматических линий или оборудования для распечатки и откачки мёда, по переработке и фасовке мёда (пастеризация, охлаждение, кремование, удаление избыточной влаги, гомогенизации, дозирования, разлива и укупорки мёда), по ставке 50% от фактически понесенных затрат.
В агентстве подскажут, какие именно документы для этого необходимо оформить.
Также в агентстве рассказали, что помогают приморским пчеловодам получить «Агростартап» — это очень эффективная мера господдержки.
— Пчеловоды Приморья могут безвозмездно получить до 5 миллионов рублей на свой пятилетний проект, — говорится на сайте агентства. — В сентябре министерством сельского хозяйства Приморского края был организован этап сбора заявок от претендентов.
Также в агентстве отметили, что пчеловоды из других регионов России уже получали подобный грант, а значит, шансы есть и у приморцев. Специалисты ведомства помогут решившим поучаствовать пройти все этапы — от сбора документов до сопровождения проекта.
В нынешнем году в крае возобновили подготовку кадров для самой сладкой отрасли: специалистов по пчеловодству будет готовить Сельскохозяйственный технологический колледж — в рамках федерального проекта «Профессионалитет». Впервые за последние 13 лет выпускники школ Приморья получили возможность освоить профессию пчеловода. Обучение продлится год и 10 месяцев. Такие выпускники в крае будут не просто востребованы — на вес золота. Сладкого.
Регулярно в крае проводятся ярмарки мёда, а в самом конце лета, когда полным ходом идёт медосбор, пчеловоды со всего края собираются в Анучино на ставший уже традиционным фестиваль «Анучино — медовое раздолье» (12+). Это село по праву носит гордое звание столицы приморского мёда.
В 2024 году фестиваль — одно из самых массовых российских пчеловодческих мероприятий — прошёл в девятый раз. На ярмарке мёда свою продукцию представили 22 пчеловодческих хозяйства из самых разных уголков Приморья.
Специалисты обменялись опытом, обсудили перспективы, а лучшим представителям отрасли был вручены почетные грамоты Губернатора Приморского края.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, как в Приморье трудятся пчеловоды.