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Posted 16 октября, 22:46

Published 16 октября, 22:46

Modified 16 октября, 23:36

Updated 16 октября, 23:36

В Приморском крае активно внедряют меры поддержки пчеловодства

Чтобы жизнь медом казалась: как поддерживают пчеловодов в Приморском крае

16 октября 2024, 22:46
Фото: vostokmedia.com

В Приморском крае активно внедряют меры поддержки пчеловодства

Сюжет
Приморский мёд
Приморский мёд — ароматный, с особым вкусом, который таит в себе нотки таёжных трав и эндемиков, растущих в нашем крае. Не просто мёд — настоящее золото. И потому власти Приморского края активно взялись за поддержку пчеловодов, ведь тягучий и сладкий результат их трудов может стать брендом региона.

В 2013 году в Приморье принят закон о пчеловодстве, но этой меры было явно недостаточно для поддержки тех, кто рискнул заняться таким непростым делом. Ведь климат в нашем регионе весьма своеобразный и далеко не всегда он облегчает жизнь пчеловодам. В крае разработана и принята — по инициативе и при поддержке губернатора Приморского края Олега Кожемяко — комплексная программа развития пчеловодства до 2028 года.

Как известно, Олег Николаевич — не просто большой поклонник приморского мёда, но и умелый и рачительный хозяин, понимающий, каким уникальным продуктом обладает край и как много может принести продуманно функционирующее пчеловодство нашему региону. Вкус приморского мёда уже оценили в странах АТР и особенно в Китае. Например, на ярмарке в Харбине, где в павильоне Приморья был представлен этот полезный и вкусный продукт, отбою от посетителей не было.

Чтобы программа поддержки пчеловодства работала так, как нужно, к ее созданию были привлечены практики из союза пчеловодов Приморья и учёные. Она будет координировать работу пасечников, внедрять новые технологии для развития экспортного потенциала отрасли.

Что предусматривает программа?

  • создание промышленных пасек;
  • создание племенного репродуктора;
  • проведение полного исследования характеристик качества меда.

Также в регионе создано Агентство по развитию пчеловодства в Приморском крае. Здесь сообщили, что приморские пчеловоды имеют право получить субсидию на возмещение части затрат, связанных с приобретением «животноводческого оборудования для пчеловодства», а именно автоматических линий или оборудования для распечатки и откачки мёда, по переработке и фасовке мёда (пастеризация, охлаждение, кремование, удаление избыточной влаги, гомогенизации, дозирования, разлива и укупорки мёда), по ставке 50% от фактически понесенных затрат.

В агентстве подскажут, какие именно документы для этого необходимо оформить.

Также в агентстве рассказали, что помогают приморским пчеловодам получить «Агростартап» — это очень эффективная мера господдержки.

— Пчеловоды Приморья могут безвозмездно получить до 5 миллионов рублей на свой пятилетний проект, — говорится на сайте агентства. — В сентябре министерством сельского хозяйства Приморского края был организован этап сбора заявок от претендентов.

Также в агентстве отметили, что пчеловоды из других регионов России уже получали подобный грант, а значит, шансы есть и у приморцев. Специалисты ведомства помогут решившим поучаствовать пройти все этапы — от сбора документов до сопровождения проекта.

В нынешнем году в крае возобновили подготовку кадров для самой сладкой отрасли: специалистов по пчеловодству будет готовить Сельскохозяйственный технологический колледж — в рамках федерального проекта «Профессионалитет». Впервые за последние 13 лет выпускники школ Приморья получили возможность освоить профессию пчеловода. Обучение продлится год и 10 месяцев. Такие выпускники в крае будут не просто востребованы — на вес золота. Сладкого.

Регулярно в крае проводятся ярмарки мёда, а в самом конце лета, когда полным ходом идёт медосбор, пчеловоды со всего края собираются в Анучино на ставший уже традиционным фестиваль «Анучино — медовое раздолье» (12+). Это село по праву носит гордое звание столицы приморского мёда.

В 2024 году фестиваль — одно из самых массовых российских пчеловодческих мероприятий — прошёл в девятый раз. На ярмарке мёда свою продукцию представили 22 пчеловодческих хозяйства из самых разных уголков Приморья.

Специалисты обменялись опытом, обсудили перспективы, а лучшим представителям отрасли был вручены почетные грамоты Губернатора Приморского края.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, как в Приморье трудятся пчеловоды.

Как в Приморье мёд добывают? : пчёлы на пасеке «рассказали» о секретах своего дела
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#Новости#Общество#Спецпроекты#Владивосток#Мёд#Приморский край#Приморский мёд
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