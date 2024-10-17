Для ПЦБК в приоритете забота об окружающей среде

Posted 17 октября, 10:24
Published 17 октября, 10:24
Modified 17 октября, 10:24
Updated 17 октября, 10:24
Пермская целлюлозно-бумажная компания — один из крупнейших в России производителей тарного картона и гофроупаковки. Представители ПЦБК рассказали, что забота о состоянии окружающей среды является одним из приоритетов работы компании. Об этом свидетельствует участие предприятия в лесовосстановительных программах и в проектах по зарыблению водоемов — как Прикамья, так и других субъектов Российской Федерации. Кроме того, вместо использованных для производства бумаги берез на более 400 тысячах гектаров участков леса, арендуемых ПЦБК, высаживают ели по принципу «сколько гектаров использовано, столько будет восстановлено».
Почти половина из неполных двух тысяч гектаров леса, восстановленных компанией в текущем году, приходится на молодые деревья. Благодаря ПЦБК за последние пять лет на площади 3686 гектаров высадили более 12 миллионов деревьев, а площадь восстановления в совокупности превысила 13 тысяч гектаров. Согласно информации properm.ru, в последнее время часто высаживаются молодые деревья с закрытой корневой системой.
Каждый год ПЦБК участвует в улучшении биоразнообразия российских водоемов. 7 октября фауна Нытвенского пруда пополнилась 2,2 тысячи мальков белого амура. Этот водоем входит в число крупнейших искусственных водоемов европейской территории Российской Федерации.
За последние пять лет усилиями сотрудников ПЦБК природные и искусственные водоемы нашей страны пополнили почти два десятка тысяч особей рыб разных видов. На территории Прикамья девять с лишним тысяч мальков белого амура заселили в Суксунский пруд, а в Татарстане более двух тысяч единиц молоди выпустили в Заинское водохранилище. В 2022 году сотрудники ПЦБК заселили в воды Камского водохранилища шесть с половиной тысяч мальков стерляди, занесенной в Красную книгу Российской Федерации.
По данным, представленным гендиректором Пермской целлюлозно-бумажной компании Юрием Марковым, компания активно участвует в экопроектах. ПЦБК не только восполняет природные ресурсы, но и работает в направлениях модернизации очистных сооружений и сокращения удельного потребления воды. Ввиду бережного отношения к лесным ресурсам в производстве картона главным образом используется макулатура. Это способствует развитию экономики замкнутого цикла в нашей стране.
В июне 2024 года Росприроднадзор выдал ПЦБК комплексное экологическое разрешение. В мае компания стала первым включенным в госреестр утилизаторов предприятием отечественной целлюлозно-бумажной отрасли.