Для ПЦБК в приоритете забота об окружающей среде

За последние пять лет усилиями сотрудников ПЦБК природные и искусственные водоемы нашей страны пополнили почти два десятка тысяч особей рыб разных видов. На территории Прикамья девять с лишним тысяч мальков белого амура заселили в Суксунский пруд, а в Татарстане более двух тысяч единиц молоди выпустили в Заинское водохранилище. В 2022 году сотрудники ПЦБК заселили в воды Камского водохранилища шесть с половиной тысяч мальков стерляди, занесенной в Красную книгу Российской Федерации.