Готов к любым вопросам: открытые встречи с горожанами проводит глава Артёма — видео

Posted 17 октября, 02:43
Published 17 октября, 02:43
Modified 17 октября, 02:45
Updated 17 октября, 02:45
Одной из первых состоялась встреча с жителями микрорайона «Двойка». Вячеслав Квон рассказал собравшимся, как идёт благоустройство района и что уже сделано для решения проблем «Двойки».
— Отопительный сезон 2023–2024 года выявил проблемы с отоплением в военном городке, — в частности, сказал глава АГО. — Поэтому были проведены работы по замене пяти котлов на двух котельных, заменено 1,5 км сетей теплоснабжения. Также в микрорайоне отремонтировали улицу Александровскую: обустроили автобусную остановку, отремонтировали систему водоотведения, теперь здесь есть тротуар и освещение. Был проведён ремонт 15 многоквартирных домов за счет средств Фонда капитального ремонта. По программе переселения из ветхого жилья расселили 40 человек из аварийных домов в гарнизоне.
Прошла встреча и в территориальном управлении «Угловое».
— Администрация АГО ведёт ремонт дворов на 1-й Рабочей улицы, причём во многих дворах они уже завершены, а в остальных будут окончены к первым числам ноября, — сказал Вячеслав Квон. — В школе № 35 в 2024 году выполнено благоустройство территории центрального входа, планируем приступить к капитальному ремонту стадиона и хоккейной коробки.
Глава АГО ответил на вопросы, часть из которых будет передана специалистам администрации округа для подготовки более развёрнутых ответов. Рассказал и о планах: на 2025 год запланирован капитальный ремонт автомобильной дороги от переулка Заводского до поворота на Глобус-2. Также в следующем году будет разработана проектная документация на реконструкцию автомобильной дороги Угловое — Артём.
Впереди у главы АГО встреча с жителями села Ясное.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, кто будет формировать облик гостевого маршрута в Артёме.