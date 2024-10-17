Готов к любым вопросам: открытые встречи с горожанами проводит глава Артёма — видео

Глава АГО ответил на вопросы, часть из которых будет передана специалистам администрации округа для подготовки более развёрнутых ответов. Рассказал и о планах: на 2025 год запланирован капитальный ремонт автомобильной дороги от переулка Заводского до поворота на Глобус-2. Также в следующем году будет разработана проектная документация на реконструкцию автомобильной дороги Угловое — Артём.