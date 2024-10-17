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Posted 17 октября, 02:43

Published 17 октября, 02:43

Modified 17 октября, 02:45

Updated 17 октября, 02:45

Глава Артёма в Приморском крае проводит встречи с горожанами

Готов к любым вопросам: открытые встречи с горожанами проводит глава Артёма — видео

17 октября 2024, 02:43
Фото: kwonvyacheslav

Глава Артёма в Приморском крае проводит встречи с горожанами

Сюжет
Благоустройство
Встречи с жителями города проводит Вячеслав Квон, глава Артёмовского городского округа. На каждой из он отвечает на непростые подчас вопросы и рассказывает о планах работы.

Одной из первых состоялась встреча с жителями микрорайона «Двойка». Вячеслав Квон рассказал собравшимся, как идёт благоустройство района и что уже сделано для решения проблем «Двойки».

— Отопительный сезон 2023–2024 года выявил проблемы с отоплением в военном городке, — в частности, сказал глава АГО. — Поэтому были проведены работы по замене пяти котлов на двух котельных, заменено 1,5 км сетей теплоснабжения. Также в микрорайоне отремонтировали улицу Александровскую: обустроили автобусную остановку, отремонтировали систему водоотведения, теперь здесь есть тротуар и освещение. Был проведён ремонт 15 многоквартирных домов за счет средств Фонда капитального ремонта. По программе переселения из ветхого жилья расселили 40 человек из аварийных домов в гарнизоне.
Видео: kwonvyacheslav.

Прошла встреча и в территориальном управлении «Угловое».

— Администрация АГО ведёт ремонт дворов на 1-й Рабочей улицы, причём во многих дворах они уже завершены, а в остальных будут окончены к первым числам ноября, — сказал Вячеслав Квон. — В школе № 35 в 2024 году выполнено благоустройство территории центрального входа, планируем приступить к капитальному ремонту стадиона и хоккейной коробки.

Глава АГО ответил на вопросы, часть из которых будет передана специалистам администрации округа для подготовки более развёрнутых ответов. Рассказал и о планах: на 2025 год запланирован капитальный ремонт автомобильной дороги от переулка Заводского до поворота на Глобус-2. Также в следующем году будет разработана проектная документация на реконструкцию автомобильной дороги Угловое — Артём.

Впереди у главы АГО встреча с жителями села Ясное.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, кто будет формировать облик гостевого маршрута в Артёме.

Миссию и символы Артёма обсудят в администрации города
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#Новости#Общество#Видео#Артём#Благоустройство#Приморский край#Вячеслав Квон
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