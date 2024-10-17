Картина дня в Приморье: кредиты на ремонт авто, воскрешение и подготовка к войне

Posted 17 октября, 11:23
Published 17 октября, 11:23
Modified 17 октября, 11:25
Updated 17 октября, 11:25
Ремонт машины может стать не по карману простым смертным
Статистика ужасает, — цены на автомобильные запчасти стали еще дороже. Какая обстановка сложилась в Приморском крае? — ответ искали у жителей региона.
Покойник «воскрес» в Приморье
Во Владивостоке констатация смерти обернулась спасением «мертвеца». Очевидец и представить не мог, что кто-то может выжить при таких обстоятельствах, в которых он обнаружил «мертвого» соседа.
Грядет «Вторая корейская»?
Ядерная соседка Приморского края готовится к наихудшему раскладу — к разрешению конфликта жесткими методами. Судя по накаленной обстановке между странами, разногласия могут начать решать, используя военные потенциалы держав.