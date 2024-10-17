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Posted 17 октября, 11:23

Published 17 октября, 11:23

Modified 17 октября, 11:25

Updated 17 октября, 11:25

Картина дня в Приморье: кредиты на ремонт авто, воскрешение и подготовка к войне

Картина дня в Приморье: кредиты на ремонт авто, воскрешение и подготовка к войне

17 октября 2024, 11:23
Фото: vostokmedia.com
Сюжет
Картина дня
Самые интересные события четверга — в обзоре «Восток-Медиа»

Ремонт машины может стать не по карману простым смертным

Статистика ужасает, — цены на автомобильные запчасти стали еще дороже. Какая обстановка сложилась в Приморском крае? — ответ искали у жителей региона.

Водители начнут брать кредиты на ремонт авто: что творится с запчастями в Приморье?
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Покойник «воскрес» в Приморье

Во Владивостоке констатация смерти обернулась спасением «мертвеца». Очевидец и представить не мог, что кто-то может выжить при таких обстоятельствах, в которых он обнаружил «мертвого» соседа.

Медики спасли жизнь «покойнику» во Владивостоке
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Грядет «Вторая корейская»?

Ядерная соседка Приморского края готовится к наихудшему раскладу — к разрешению конфликта жесткими методами. Судя по накаленной обстановке между странами, разногласия могут начать решать, используя военные потенциалы держав.

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