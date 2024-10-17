vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 17 октября 2024, 06:03

Published 17 октября 2024, 06:03

Modified 17 октября 2024, 06:03

Updated 17 октября 2024, 06:03

Константин Люльчев и гендиректор АО «Силовые машины» подписали уникальный контракт

17 октября 2024, 06:03
Председатель совета директоров ПАО «ТГК-14» Константин Люльчев и генеральный директор АО «Силовые машины» Александр Конюхов подписали договор о комплексном сервисном обслуживании одной из крупнейших станций Забайкальского края — Читинской ТЭЦ-1. Это означает повышение надёжности работы станции.

Такого рода контракт ПАО «ТГК-14» впервые подписывает напрямую с заводом-изготовителем. Документ предусматривает обслуживание паровой турбины блока №3 Читинской ТЭЦ-1. Сама турбина была изготовлена на Ленинградском металлическом заводе в 1966 году, теперь этот завод входит в АО «Силовые машины».

Договор препполагает долгосрочное сотрудничество по сервису энергетического оборудования. В течение семи лет планируется провести комплекс мер, направленных на повышение надежности и эффективности работы оборудования, а также наладить регулярную поставку запасных частей.

— Договор комплексного сервисного обслуживания с ведущим предприятием в области энергомашиностроения откроет новые возможности для улучшения работы и повышения эффективности оборудования ТЭЦ, — подчеркивает председатель совета директоров ПАО «ТГК-14» Константин Люльчев. — Комплексный сервис позволит обеспечить гарантированные поставки запасных частей напрямую от завода-изготовителя и качественное выполнение ремонтных работ, при этом все необходимые решения будут приниматься совместно с профессиональными специалистами самого высокого уровня квалификации и опыта.

Специалисты АО «Силовые машины» готовы оказывать техническую поддержку Читинской ТЭЦ-1 как удаленно, так и с выездом на станцию. Они проведут диагностику и обследуют оборудование станции, наладят удаленный мониторинг и выстроят системную работу с подразделениями энергоснабжающей компании. Кроме того, как предусматривает договор, партнёры проведут необходимые ремонты с поставкой запасных частей.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что в марте 2024 года ПАО «ТГК-14» и АО «Силовые машины» в г. Санкт-Петербурге заключили соглашение о сотрудничестве и совместном участии в инвестиционных проектах.

#Бурятия#Забайкальский край#Забайкалье
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика