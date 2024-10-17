Константин Люльчев и гендиректор АО «Силовые машины» подписали уникальный контракт

Posted 17 октября 2024, 06:03
Published 17 октября 2024, 06:03
Modified 17 октября 2024, 06:03
Updated 17 октября 2024, 06:03
Такого рода контракт ПАО «ТГК-14» впервые подписывает напрямую с заводом-изготовителем. Документ предусматривает обслуживание паровой турбины блока №3 Читинской ТЭЦ-1. Сама турбина была изготовлена на Ленинградском металлическом заводе в 1966 году, теперь этот завод входит в АО «Силовые машины».
Договор препполагает долгосрочное сотрудничество по сервису энергетического оборудования. В течение семи лет планируется провести комплекс мер, направленных на повышение надежности и эффективности работы оборудования, а также наладить регулярную поставку запасных частей.
— Договор комплексного сервисного обслуживания с ведущим предприятием в области энергомашиностроения откроет новые возможности для улучшения работы и повышения эффективности оборудования ТЭЦ, — подчеркивает председатель совета директоров ПАО «ТГК-14» Константин Люльчев. — Комплексный сервис позволит обеспечить гарантированные поставки запасных частей напрямую от завода-изготовителя и качественное выполнение ремонтных работ, при этом все необходимые решения будут приниматься совместно с профессиональными специалистами самого высокого уровня квалификации и опыта.
Специалисты АО «Силовые машины» готовы оказывать техническую поддержку Читинской ТЭЦ-1 как удаленно, так и с выездом на станцию. Они проведут диагностику и обследуют оборудование станции, наладят удаленный мониторинг и выстроят системную работу с подразделениями энергоснабжающей компании. Кроме того, как предусматривает договор, партнёры проведут необходимые ремонты с поставкой запасных частей.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что в марте 2024 года ПАО «ТГК-14» и АО «Силовые машины» в г. Санкт-Петербурге заключили соглашение о сотрудничестве и совместном участии в инвестиционных проектах.