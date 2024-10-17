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Posted 17 октября, 06:30

Published 17 октября, 06:30

Modified 17 октября, 06:32

Updated 17 октября, 06:32

Печальную судьбу ёжика зафиксировали фотоловушки в нацпарке в Приморском крае

Не помогли колобку иголки: если тебя решили сожрать, то сожрут — доказано в Приморье

17 октября 2024, 06:30
Фото: amurleo_land

Печальную судьбу ёжика зафиксировали фотоловушки в нацпарке в Приморском крае

Сюжет
Земля леопарда
Даже иголки-колючки могут не помочь в суровой борьбе за выживание в условиях дикой природы. И уж ежели тебе суждено стать звеном в пищевой цепочке, то так оно и будет. Доказательством этой печальной истины стало фото, сделанное скрытой камерой в нацпарке «Земля леопарда».

В кадр, который зафиксировала фотоловушка, лисица несёт в пасти ежа. Обед у рыжей хищницы сегодня будет в азиатском стиле — остренький.

Фото: amurleo_land
— Ничего необычного: ёж входит в рацион питания лисы, ведь она — хищник, — прокомментировали специалисты нацпарка. — Грызуны, зайцы, рыба и рептилии (лягушки, ящерицы и даже змеи) — лакомый кусочек для Лисы Патрикеевны. Кроме того, она не против закусить насекомыми, червями, птичками.

Также, как оказалось, рыжая плутовка любит и лесные ягоды. И вполне способна прокормить себя, не попрошайничая у людей, если люди не уничтожают леса с кормовой базой.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, какую помощь оказал известный на всю Россию певец национальному парку.

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#Новости#Земля леопарда#Нацпарк#Приморский край#Живая природа
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