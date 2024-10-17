Не помогли колобку иголки: если тебя решили сожрать, то сожрут — доказано в Приморье

Печальную судьбу ёжика зафиксировали фотоловушки в нацпарке в Приморском крае

Сюжет Земля леопарда

Даже иголки-колючки могут не помочь в суровой борьбе за выживание в условиях дикой природы. И уж ежели тебе суждено стать звеном в пищевой цепочке, то так оно и будет. Доказательством этой печальной истины стало фото, сделанное скрытой камерой в нацпарке «Земля леопарда».

В кадр, который зафиксировала фотоловушка, лисица несёт в пасти ежа. Обед у рыжей хищницы сегодня будет в азиатском стиле — остренький. Фото: amurleo_land — Ничего необычного: ёж входит в рацион питания лисы, ведь она — хищник, — прокомментировали специалисты нацпарка. — Грызуны, зайцы, рыба и рептилии (лягушки, ящерицы и даже змеи) — лакомый кусочек для Лисы Патрикеевны. Кроме того, она не против закусить насекомыми, червями, птичками. Также, как оказалось, рыжая плутовка любит и лесные ягоды. И вполне способна прокормить себя, не попрошайничая у людей, если люди не уничтожают леса с кормовой базой. Ранее «Восток-Медиа» сообщало, какую помощь оказал известный на всю Россию певец национальному парку. Дима Билан спешит на помощь: истощённый леопард обрёл друга Узнать подробнее