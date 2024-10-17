Не помогли колобку иголки: если тебя решили сожрать, то сожрут — доказано в Приморье

Posted 17 октября, 06:30
Published 17 октября, 06:30
Modified 17 октября, 06:32
Updated 17 октября, 06:32
В кадр, который зафиксировала фотоловушка, лисица несёт в пасти ежа. Обед у рыжей хищницы сегодня будет в азиатском стиле — остренький.
— Ничего необычного: ёж входит в рацион питания лисы, ведь она — хищник, — прокомментировали специалисты нацпарка. — Грызуны, зайцы, рыба и рептилии (лягушки, ящерицы и даже змеи) — лакомый кусочек для Лисы Патрикеевны. Кроме того, она не против закусить насекомыми, червями, птичками.
Также, как оказалось, рыжая плутовка любит и лесные ягоды. И вполне способна прокормить себя, не попрошайничая у людей, если люди не уничтожают леса с кормовой базой.
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