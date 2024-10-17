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Posted 17 октября, 09:57

Published 17 октября, 09:57

Modified 17 октября, 11:04

Updated 17 октября, 11:04

Пора утепляться? До -5 и дожди: погода на завтра в Приморье

Пора утепляться? До -5 и дожди: погода на завтра в Приморье

17 октября 2024, 09:57
Фото: 1MI
Сюжет
Погода
Температура воздуха в некоторых районах Приморья опустится до -5°С.

18 октября погоду в Приморье будут определять фронтальные разделы. Утром и днем в крае местами пройдет небольшой и умеренный дождь, вечером в отдельных районах ожидается сильный дождь. Ветер южный умеренный, местами до сильного. Температура воздуха ночью опустится до -5…+12°С, днём +13…+18°C.

Во Владивостоке переменная облачность, утром и днем пройдет небольшой, в конце дня умеренный дождь. Ветер южный, юго-восточный умеренный до сильного. Температура воздуха ночью +10…+12°C, днём воздух прогреется до +15…+17°С.

В Уссурийске также ожидается переменная облачность, ночью преимущественно без осадков. Днем небольшой, во второй половине дня умеренный дождь. Ветер слабый до умеренного. Температура воздуха ночью +8…+10°C, днём +17…+19°С.

В Находке будет облачно, ночью и в первой половине дня обойдется без осадков, вечером пройдет дождь. Ветер южный умеренный. Температура воздуха ночью +9.+11°C, днём +17…+19°C.

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