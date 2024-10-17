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Posted 17 октября, 05:40

Published 17 октября, 05:40

Modified 17 октября, 05:42

Updated 17 октября, 05:42

Путешественница чуть не погибла в поездке к морю в Приморском крае

Смертельный отдых: туристка истекала кровью в своём путешествии по Приморью

17 октября 2024, 05:40
Фото: vostokmedia.com

Путешественница чуть не погибла в поездке к морю в Приморском крае

Сюжет
Больница
Красота Приморского края, вероятно, наповал поражает отдыхающих. Девушка, путешествующая в Триозерье, едва не лишилась жизни, наслаждаясь походом по скалам.

Жительница Дальнереченска надолго запомнит отдых в Триозерье, ведь именно там она едва не погибла, потеряв почти половину объема крови, сообщает пресс-служба Находкинской больницы. Туристка угодила вниз со скалы и упала на камни. Девушку госпитализировали в реанимацию, где экстренно провели диагностику для скорейшего проведения необходимой операции.

«Компьютерная томография показала, что у молодой женщины разрыв селезенки и массивное внутреннее кровотечение, счет идет на минуты. Экстренную операцию выполнил заведующий отделением хирургии Находкинской городской больницы Владимир Сапожников», — отметили в telegram-канале медучреждения.

Врачам пришлось удалить поврежденный орган, чтобы сохранить жизнь пациентке. Больной потребовалось переливание крови, — она потеряла около полутора литров.

После часовой успешной операции девушка прошла 12-дневное лечение в отделении хирургии. Теперь жизни девушки ничего не угрожает.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что скорая помощь спасла жизнь «мертвецу» в дальневосточной столице.

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#Новости#Общество#Больница#Владивосток#Скорая помощь#Реанимация#Переливание крови#Дальнереченск#Приморский край#Спасение жизни
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