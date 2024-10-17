Смертельный отдых: туристка истекала кровью в своём путешествии по Приморью

Posted 17 октября, 05:40
Published 17 октября, 05:40
Modified 17 октября, 05:42
Updated 17 октября, 05:42
Жительница Дальнереченска надолго запомнит отдых в Триозерье, ведь именно там она едва не погибла, потеряв почти половину объема крови, сообщает пресс-служба Находкинской больницы. Туристка угодила вниз со скалы и упала на камни. Девушку госпитализировали в реанимацию, где экстренно провели диагностику для скорейшего проведения необходимой операции.
«Компьютерная томография показала, что у молодой женщины разрыв селезенки и массивное внутреннее кровотечение, счет идет на минуты. Экстренную операцию выполнил заведующий отделением хирургии Находкинской городской больницы Владимир Сапожников», — отметили в telegram-канале медучреждения.
Врачам пришлось удалить поврежденный орган, чтобы сохранить жизнь пациентке. Больной потребовалось переливание крови, — она потеряла около полутора литров.
После часовой успешной операции девушка прошла 12-дневное лечение в отделении хирургии. Теперь жизни девушки ничего не угрожает.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что скорая помощь спасла жизнь «мертвецу» в дальневосточной столице.