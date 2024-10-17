Смертельный отдых: туристка истекала кровью в своём путешествии по Приморью

Жительница Дальнереченска надолго запомнит отдых в Триозерье, ведь именно там она едва не погибла, потеряв почти половину объема крови, сообщает пресс-служба Находкинской больницы. Туристка угодила вниз со скалы и упала на камни. Девушку госпитализировали в реанимацию, где экстренно провели диагностику для скорейшего проведения необходимой операции.