Трактор на боку и изувеченная Honda: жуткое ДТП заблокировало трассу в Приморье —фото

Серьезное дорожное происшествие случилось на объездной трассе в дальневосточной столице. В столкновении «схлестнулись» трактор, внедорожник и седан. В новых медиа сообщили, что ДТП произошло в районе поворота на Снеговую Падь. В результате инцидента заблокирован путь в сторону Седанки.