Трактор на боку и изувеченная Honda: жуткое ДТП заблокировало трассу в Приморье —фото

Posted 17 октября, 05:01
Published 17 октября, 05:01
Modified 17 октября, 05:03
Updated 17 октября, 05:03
Серьезное дорожное происшествие случилось на объездной трассе в дальневосточной столице. В столкновении «схлестнулись» трактор, внедорожник и седан. В новых медиа сообщили, что ДТП произошло в районе поворота на Снеговую Падь. В результате инцидента заблокирован путь в сторону Седанки.
Спецтехника оказалась на боку, джип получил, судя по фото, незначительные увечья, а легковушка изрядно пострадала.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что водитель автобуса едва не спровоцировал серьезное ДТП во Владивостоке.