vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 17 октября, 05:01

Published 17 октября, 05:01

Modified 17 октября, 05:03

Updated 17 октября, 05:03

Массовая авария заблокировала дорогу во Владивосток

Трактор на боку и изувеченная Honda: жуткое ДТП заблокировало трассу в Приморье —фото

17 октября 2024, 05:01
Фото: 1MI

Массовая авария заблокировала дорогу во Владивосток

Сюжет
ДТП
Во Владивостоке в страшном столкновении перевернулся трактор и сильно изувечена легковушка. Приморцы встали в глухую пробку из-за инцидента.

Серьезное дорожное происшествие случилось на объездной трассе в дальневосточной столице. В столкновении «схлестнулись» трактор, внедорожник и седан. В новых медиа сообщили, что ДТП произошло в районе поворота на Снеговую Падь. В результате инцидента заблокирован путь в сторону Седанки.

Фото: vdk_tiger_vladivostok25

Спецтехника оказалась на боку, джип получил, судя по фото, незначительные увечья, а легковушка изрядно пострадала.

Фото: vdk_tiger_vladivostok25

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что водитель автобуса едва не спровоцировал серьезное ДТП во Владивостоке.

На грани катастрофы: безумное вождение автомобилиста попало на камеру во Владивостоке
Узнать подробнее
Читайте также:
Грузовик помял «Лексус», вылетел с дороги и перевернулся во Владивостоке — видеоМашина на боку, обломки по всей трассе: жуткое ДТП случилось в Приморье — видеоВиновнику аварии, в которой ребенка накрыло плитами, хотят изменить приговор
#Новости#Владивосток#Трасса#Восток#Спецтехника#Приморский край#ДТП#Снеговая Падь#Авария#Происшествия#Дорожное происшествие
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика