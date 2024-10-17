Водители начнут брать кредиты на ремонт авто: что творится с запчастями в Приморье?

Также спассчанин отметил, что детали дорожают из-за общего повышения цен. Например, последняя покупка экскаватора обошлась ему в 4 000 000 рублей, теперь он стоит 28 000 000. Аналогичная ситуация с грузовыми авто. Раньше они стоили 10 000 000 — 15 000 000 рублей, теперь цены начинаются от 25 000 000. Меняются расценки на топливо, масла и другие жидкости. Все обстоятельства, как снежный ком, негативно влияют на общую обстановку на рынке. По словам приморца, такие резкие перемены негативно отражаются на работе.