Водители начнут брать кредиты на ремонт авто: что творится с запчастями в Приморье?

Posted 17 октября, 06:31
Published 17 октября, 06:31
Modified 17 октября, 06:33
Updated 17 октября, 06:33
Запчасти на европейские и азиатские машины сильно подорожали за текущий год, сообщает издание «Известия». Например, японские автомобильные детали прибавили в цене в среднем 6,2%, корейские — 24%, китайские — 15,5%. Стоит отметить, что на американские составляющие замечен незначительный рост — 2,6%. А вот на европейские зафиксирован резкий скачок. Например, запчасти от Skoda стали дороже на 78,9%.
Средние показатели повышения цен за 2024 год:
Однако отмечено и снижение цен на определенные марки:
Специалисты также отметили, что обслуживание американских автомобилей, таких как Jaguar, Fiat, Volvo, Chrysler, Land Rover, стало дороже из-за увеличения цен на детали по принципу: более редкий автомобиль — подорожание заметнее.
Корреспондент «Восток-Медиа» обратился к жителям Приморского края, чтобы узнать из первых уст — какая обстановка с деталями на машины сложилась в регионе.
Сергей из Спасска-Дальнего с юности работает с транспортом. Если начинал он с отечественной сельхозтехники, то сейчас в его автопарк входят и премиальные легковушки, и азиатские тягачи, а также спецтехника. По словам мужчины, цены у поставщиков запчастей и других составляющих растут, как на дрожжах.
«Раньше хорошая резина стоила около 20 000 рублей, сейчас минимум 32 000. Обычная — 10 000, теперь стоимость от 25 000», — заявил предприниматель.
Также спассчанин отметил, что детали дорожают из-за общего повышения цен. Например, последняя покупка экскаватора обошлась ему в 4 000 000 рублей, теперь он стоит 28 000 000. Аналогичная ситуация с грузовыми авто. Раньше они стоили 10 000 000 — 15 000 000 рублей, теперь цены начинаются от 25 000 000. Меняются расценки на топливо, масла и другие жидкости. Все обстоятельства, как снежный ком, негативно влияют на общую обстановку на рынке. По словам приморца, такие резкие перемены негативно отражаются на работе.
«Заключаем контракт на два года. Согласно условиям, один год не имеем права менять стоимость автоуслуг. Если случается резкий скачок цен, то остаток периода работаем, мягко говоря, без прибыли», — подчеркнул мужчина.
Стоит отметить, что жители региона, которые не так глубоко осведомлены о делах на автомобильном поприще, тоже отметили, что подорожание имеет место быть. Однако унывать приморцы не планируют. Например, предприимчивая Мария из Владивостока умело выкручивается даже из, казалось бы, безвыходных ситуаций.
«Тем, кто купил машины в салонах до санкций не повезло. Ведь с оригинальными деталями могут быть проблемы. В остальных случаях все не так грустно. Запчасти можно найти на авторазборках — Япония рядом», — подметила девушка.
Сама автолюбительница передвигается на Lexus, который она называет «„наша“ японская иномарка». Горожанка придерживается мнения, что если человек позволил себе купить дорогую машину, то нужно заранее думать о том, сможешь ли ты ее обслуживать в дальнейшем.
К слову, снижения цен на «лексусовские» детали автомобилисты в Приморье не заметили.
«Сравнить с прошлым годом не получится, так как битый пришлось продать из-за того, что второй участник ДТП не имел страховки. Да и вообще, оказался „гол как сокол“. В этом году купили новый, пока не ремонтировали. Но подорожания ощущаются в обслуживании, как ни крути», — сообщила Светлана из Уссурийска.
Получается, мысли приморцев сходятся, — в регионе действительно наблюдается повышение цен. Автопром не исключение. Также опрошенные подозревают, что уменьшение цен на запчасти «Лексусов» обошло стороной Приморье.
Однако местное население привыкло подстраиваться под разные, даже самые сложные, обстоятельства.
«Инфляция, санкции… Все имеет место быть. Но… Когда не выкручивались?» — оптимистично подметила Анна из Спасска-Дальнего.
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