Заберите красотку: австралийская нимфа может замерзнуть на улице Владивостока — фото

Posted 17 октября, 03:35
Published 17 октября, 03:35
Modified 17 октября, 03:37
Updated 17 октября, 03:37
На Тихой внимательные горожане заметили птичку с хохолком, которая, вероятно, является попугаем. Возможно, пернатик сбежал от кого-то из жильцов на Добровольского, отметили в новых медиа.
Внешне потеряшка напоминает Кореллу, также представителя какаду называют Нимфой. Стоит отметить, что птица уже привлекла внимание сорок, кружащих над 33 и 35 домами, заявили очевидцы.
«Может потерял кто, надо забрать, пока не забили беднягу», — взывают о помощи в социальных сетях неравнодушные приморцы.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что житель Лесозаводска наблюдал за выводком уточек на протяжении полугода. В октябре мужчина в последний раз увидел птиц, когда те улетали в теплые края.