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Posted 17 октября, 03:35

Published 17 октября, 03:35

Modified 17 октября, 03:37

Updated 17 октября, 03:37

Австралийская пернатая нимфа оказалась на улице в Приморье

Заберите красотку: австралийская нимфа может замерзнуть на улице Владивостока — фото

17 октября 2024, 03:35
Фото: vlad_ork

Австралийская пернатая нимфа оказалась на улице в Приморье

Сюжет
Животные
Во Владивостоке на дереве замечен попугай, который может погибнуть. Беззащитный «пернатик» взволновал сердобольных горожан.

На Тихой внимательные горожане заметили птичку с хохолком, которая, вероятно, является попугаем. Возможно, пернатик сбежал от кого-то из жильцов на Добровольского, отметили в новых медиа.

Внешне потеряшка напоминает Кореллу, также представителя какаду называют Нимфой. Стоит отметить, что птица уже привлекла внимание сорок, кружащих над 33 и 35 домами, заявили очевидцы.

«Может потерял кто, надо забрать, пока не забили беднягу», — взывают о помощи в социальных сетях неравнодушные приморцы.
Фото: vlad_ork

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что житель Лесозаводска наблюдал за выводком уточек на протяжении полугода. В октябре мужчина в последний раз увидел птиц, когда те улетали в теплые края.

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