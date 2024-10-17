Знатно «размотало»: момент массовой аварии попал на камеру во Владивостоке — видео

Posted 17 октября, 06:03
Published 17 октября, 06:03
Modified 17 октября, 06:05
Updated 17 октября, 06:05
На объездной трассе Владивостока случилось массовое ДТП, в результате которого седан превратился в «жестянку», а трактор завалился на бок. Аварийные комиссары поделились подробностями инцидента.
Оказалось, Mitsubishi Pajero, не выдержав дистанцию, врезался в Honda CR-Z. Легковушку по инерции отбросило в трактор Беларус. Спецтехника опрокинулась в результате сильного удара. Также стало известно, что из участников ДТП никто не пострадал.
Приморцы отреагировали на дорожный инцидент в соцсетях.
«Куда он интересно смотрел?»;
«В телефон, куда же еще?»;
«Теперь пробка обеспечена».
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что водитель автобуса чуть не спровоцировал серьезную аварию в дальневосточной столице. Рулевой так торопился, что не пропустил автомобилиста, у которого было преимущество.