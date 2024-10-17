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Posted 17 октября, 06:03

Published 17 октября, 06:03

Modified 17 октября, 06:05

Updated 17 октября, 06:05

Момент резонансного ДТП зафиксирован на камеру видеорегистратора в Приморье

Знатно «размотало»: момент массовой аварии попал на камеру во Владивостоке — видео

17 октября 2024, 06:03
Фото: vdk_tiger_vladivostok25

Момент резонансного ДТП зафиксирован на камеру видеорегистратора в Приморье

Сюжет
ДТП
Жуткое массовое столкновение, спровоцировавшее затор на объездной трассе Владивостока, попало в объектив видеорегистратора. Запись расставила все точки над «I».

На объездной трассе Владивостока случилось массовое ДТП, в результате которого седан превратился в «жестянку», а трактор завалился на бок. Аварийные комиссары поделились подробностями инцидента.

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Оказалось, Mitsubishi Pajero, не выдержав дистанцию, врезался в Honda CR-Z. Легковушку по инерции отбросило в трактор Беларус. Спецтехника опрокинулась в результате сильного удара. Также стало известно, что из участников ДТП никто не пострадал.

Видео: autogarant_vl.

Приморцы отреагировали на дорожный инцидент в соцсетях.

«Куда он интересно смотрел?»;
«В телефон, куда же еще?»;
«Теперь пробка обеспечена».

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что водитель автобуса чуть не спровоцировал серьезную аварию в дальневосточной столице. Рулевой так торопился, что не пропустил автомобилиста, у которого было преимущество.

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